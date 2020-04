La Foeg critica que l'Estat va a «última hora» i diu que la represa laboral és «gradual»

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) critica que l'Estat va a "última hora" i que això ha generat "incertesa" a l'hora de reprendre l'activitat econòmica. El portaveu de la patronal gironina, Xavier Soy, remarca que aquesta "improvisació" genera dubtes i recorda que, de fet, poques hores abans de tornar a la feina "encara es publicaven precisions al BOE". Segons Soy, la reobertura d'empreses a les comarques gironines és "gradual" i prioritzant la protecció dels treballadors. La FOEG va recomanar no reobrir fins a comptar amb les mesures de seguretat pel coronavirus. Dimarts van detectar que un grup d'empreses del sector del metall no van poder reprendre la feina per manca de mascaretes.

Un retorn a la feina "gradual" i prioritzant la seguretat dels treballadors. El secretari i portaveu de la FOEG, Xavier Soy, ha assegurat que les empreses gironines considerades no essencials estan reprenent l'activitat progressivament però ja avisa que la tornada no és a ple rendiment, com el que hi havia abans de l'enduriment de les mesures de confinament per l'estat d'alarma pel coronavirus. "Lògicament l'epidèmia també ha tingut incidència en l'activitat econòmica, hi ha baixes de personal i el ritme més baix", ha detallat Soy.

La FOEG critica que l'estat espanyol va a "última hora" i que això provoca "incertesa" a les empreses i indústries de la demarcació. Soy remarca que la patronal gironina ja ha lamentat reiteradament aquesta "improvisació", tant en el moment de l'aturada productiva com amb la represa. A tall d'exemple, el portaveu recorda que poques hores abans de la represa de l'activitat, l'executiu espanyol "encara publicava precisions al BOE" relacionades, per exemple, al sector de la construcció.

Xavier Soy ha exposat que l'aturada per l'enduriment de les restriccions ha suposat un cop important per a l'economia gironina: "Hi ha hagut una paralització molt gran". Això afecta, sobretot, al sector del comerç, del turisme i dels serveis que encara no poden treballar i no saben quan podran reobrir però, també, al gruix de l'activitat de la demarcació que no està vinculada a sectors essencials com l'agroalimentació o els transports.

A banda de transmetre les recomanacions i els acords entre administracions, patronals i sindicats, la FOEG també va instar els empresaris gironins a no reprendre l'activitat si no comptaven amb les mesures de seguretat necessàries. "Els hi vam recomanar que, si no podien, posposessin la represa", ha dit Soy que exposa que, de fet, la prioritat per a tots els empresaris és assegurar la seguretat dels treballadors i poder treballar amb garanties.

La FOEG, que va recopilant informació de les activitats de la demarcació, remarca que fins al moment han registrat poques incidències amb la tornada a la feina però sí que van tenir coneixement d'un grup de quatre o cinc empreses del sector del metall que dimarts no van poder reobrir perquè no els hi havien arribat les mascaretes que havien comprat a temps.

Soy exposa que les empreses de les comarques gironines s'han "autoorganitzat" per reprendre l'activitat i adoptar mesures adequades per al personal, com ara escalonar les hores d'entrada, establir torns o incrementar les neteges i desinfeccions. "Amb els canvis normatius, la responsabilitat última de la seguretat dels treballadors és de l'empresari, i la principal preocupació és aquesta", ha conclòs.