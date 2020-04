Joan Caball: «Confio que salvarem un estiu fonamental per a l'economia»

Nascut al municipi altempordanès de Santa Llogaia d'Àlguema (1964), Joan Caball és el coordinador nacional del sindicat Unió de Pagesos. Resideix a Vilamalla.

Com veu la situació actual?

Amb preocupació, però, també, amb esperança. Certament, en els pròxims dies i setmanes, la situació s'agreujarà i caldrà l'esforç de tots, però, també, amb el convenciment que estem preparats per superar la crisi i que, quan això s'acabi, ens sentirem orgullosos del compromís del nostre poble.

Com els afecta, actualment?

Als primers dies, la situació estava sota control. La nostra administració treballa amb serveis mínims, però garantint els serveis bàsics i les gestions imprescindibles de cara als administrats. Em preocupen especialment les famílies i persones més vulnerables, però els nostres serveis socials i sanitaris, sens dubte, estan a l'altura del moment.

De quina forma creu que pot afectar a mitjà termini?

A mitjà termini, i un cop l'emergència sanitària se superi, l'economia es veurà afectada de forma severa. El període de Setmana Santa era fonamental per a la nostra economia local, i sembla evident que, aquest període, el tenim perdut. Hi ha, encara, moltes incerteses pel que fa a la temporada d'estiu. Confio que l'economia es recuperi i salvem un estiu fonamental per garantir la solvència de moltes famílies durant la resta de l'any.