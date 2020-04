L'Íbex-35 torna de l'aturada de Setmana Santa amb una pujada de l'1%

L'Íbex-35 ha obert aquest dimarts a l'alça amb una pujada de l'1% i situant-se per sobre dels 7.100 punts, després de l'aturada de quatres dies per Setmana Santa. La tornada a la feina dels treballadors no essencials, les bones dades de la Xina i l'inici del control de la pandèmia, han actuat com un bàlsam al selectiu espanyol, que també estarà pendent de les previsions del Fons Monetari Internacional (FMI). IAG (+4,83%), CIE Automotive (+4,79%), Meliá (+4,03%), Cellnex (+3,51%) –que acaba d'anunciar la compra de l'operadora portuguesa NOS Towering per 550 MEUR- i ACS (+3,05%) lideren les cotitzacions a l'IBEX-35, mentre que BBVA (-0,97%), Naturgy (-0,93%), Enagas (-0,82%), Arcelor (-0,79%) i Caixabank (-0,77%) encapçalen les pèrdues.