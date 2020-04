L'ATA diu que la moratòria d'impostos a autònoms i pimes arriba «tard»

L'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha celebrat la moratòria d'impostos a autònoms i pimes fins al 20 de maig, però ha retret al govern espanyol que ho hagi aprovat quan només falta un dia perquè finalitzi el termini de domiciliació del pagament d'aquests tributs (IVA, IRPF i Impost de societats).

"Benvinguda sigui la moratòria de les obligacions tributàries del primer trimestre per a molts autònoms i pimes. Però el govern torna a reaccionar tard i amb improvisació", ha lamentat el president d'ATA, Lorenzo Amor. De fet, l'entitat aposta per endarrerir aquest termini al 20 de juliol, demana reduir el criteri per accedir a la prestació a una caiguda del 40% de facturació i alerta que 1,5 milions d'autònoms "estan fora de tota ajuda".

L'ATA ha recordat que les obligacions tributàries es presenten en aquest primer trimestre de l'1 al 20 d'abril, però que la domiciliació del pagament d'aquests impostos només es pot fer fins al 15 d'abril, el dia en què finalment es publicarà al BOE la possibilitat d'ajornar-ho. "Una clara improvisació, un cop més. Com quan el mes passat ens van cobrar la quota de març el dia 31 a 3,2 milions d'autònoms i aquell mateix dia es va aprovar una moratòria", ha insistit Amor. "Ningú ens assegura però que el 20 de maig hagi tornat l'activitat a la normalitat o si hi haurà encara sectors que continuaran tancats o confinats", ha continuat el president d'ATA, que aposta per retardar el termini fins al 20 de juliol.

De fet, des de l'Associació de Treballadors Autònoms es proposa que la presentació d'impostos es faci conjuntament primer i segon trimestre de l'1 al 20 de juliol. "L'administració està per servir al ciutadà, no per a servir-se d'ell, posar-li més traves i castigar-lo", ha assegurat Amor. "Era molt més lògic passar-ho tot a juliol", ha reflexionat en veu alta el president d'ATA, que troba a faltar encara mesures "tan o més urgents" per als 1,5 milions d'autònoms que en l'actualitat no tenen accés a cap prestació d'ajuda pel cessament de l'activitat. "És un clam, necessitem que se suspenguin el cobrament de les quotes als autònoms. És un clar S.O.S al govern", ha reiterat Amor.

Finalment, l'ATA també reclama que es canviï el criteri per accedir a la prestació i que ja es consideri autònom vulnerable el que hagi perdut un 40% de la seva facturació (i no el 75% actual fixat pel Ministeri). "No hi pot haver autònoms de primera i de segona depenent de si paguen els bancs o si paga el govern. Per això demanem una reacció ja i que se suprimeixi la quota d'autònoms. I si demà s'ha de cobrar ja es farà, però que ara no es faci pagar-la a tots per després retornar-la", ha conclòs el president de l'Associació de Treballadors Autònoms.

