CaixaBank abonarà la pensió als seus clients deu dies abans de l'habitual

CaixaBank ha decidit avançar al dia 15 d'abril el cobrament de la pensió de la Seguretat Social als seus clients, deu dies abans respecte a la data habitual. En concret, l'entitat bancària ingressarà aquest pròxim dimecres un total d'1,8 milions de pensions domiciliades per un import de 2.000 MEUR. A través d'un comunicat, el banc assenyala que la mesura busca "protegir el col·lectiu de majors de 65 anys" i "afavorir l'aplicació de les mesures de prevenció a la xarxa comercial". En paral·lel, CaixaBank ha establert una atenció prioritària pels majors de 65 anys i ha reforçat el servei encarregat de resoldre dubtes sobre l'ús de la banca 'online' i de targetes.

L'entitat presidida per Jordi Gual ja va aplicar una mesura semblant el passat mes de març, quan va avançar el cobrament de la pensió en cinc dies. Segons la companyia, aquesta iniciativa ha estat rebuda "molt positivament", ja que "el 55% dels clients jubilats de CaixaBank no han fet reintegraments en efectiu ni en caixers ni en oficines".

Per altra banda, el banc ha anunciat que no tornarà els rebuts bàsics –subministraments de llum, aigua i gas, per exemple- dels clients de més de 65 anys encara que tinguin el compte bancari en descobert.