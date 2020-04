Els petits productors de làctics gironins aposten per la venda directa al consumidor

Els petits productors de làctics de les comarques de Girona han començat a apostar per la venda directa al consumidor després de la "forta davallada" que han tingut en ingressos provinents dels restaurants. Des de que es van haver de tancar els establiments d'hostaleria pel coronavirus fa prop d'un mes per l'estat d'alarma, els productors han vist com les previsions que havien fet per Setmana Santa "han anat en orris" i els ha quedat una gran quantitat de formatges, recuits o iogurts en estoc. A més, cal tenir en compte que la caducitat d'aquests aliments sol ser curta. A més, la crisi del coronavirus ha provocat excedents de llet fresca que aquestes petites empreses no poden aprofitar ni a cost zero, perquè els obradors "estan plens".

El tancament de restaurants per la crisi del coronavirus ha afectat "de ple" a petits productors gironins que servien els establiments de la demarcació. Un d'aquests sectors és el de productes làctics, que de cop, s'ha trobat que el seu principal client no els fa cap comanda. Per això, moltes d'aquestes petites i micro-empreses s'han afanyat a buscar solucions per poder tirar endavant el negoci, i sobretot, donar sortida a un estoc de productes que ja tenien en marxa.

I la solució que han trobat ha estat vendre directament al consumidor. L'Oriol Rizo és formatger de la Vall d'en Bas i propietari de La Xisquella, que a través de les xarxes socials ha decidit oferir el seu producte. "Tinc uns 2.000 seguidors a l'Instagram i entre això i els contactes que tens al telèfon doncs hem anat tirant", explica.

De fet, Rizo es mostra "sorprès" de la resposta que ha obtingut per part dels consumidors i reconeix que "l'ha salvat", ja que el principal client que tenia ha deixat de comprar els seus formatges. "Vam entrar en pànic quan ens vam trobar que tancaven els restaurants, i ens hem hagut de buscar la vida", argumenta.

A banda d'apostar clarament per la venda directe al públic, Rizo explica que també ha potenciat el petit comerç local, com xarcuteries, botigues d'alimentació o petits supermercats. En aquest sentit, assenyala que "tots hem hagut de fer un esforç" per poder tirar endavant. "Nosaltres hem ajustat els preus, ells m'han agafat el producte i ens hem entès", explica.



Litres de llet perduda

Aquesta crisi, de retruc, també ha afectat als productors de llet que serveixen a aquests formatgers. El problema és que les previsions a l'alça que s'havien fet per Setmana Santa no s'han complert i s'ha generat un excedent que no s'ha aprofitat. Això ha fet que fins i tot s'oferís gratuïtament aquest llet als formatgers, que en molts casos fins i tot han hagut de dir que no.

És el cal d'en Manel Marcè, pastor formatger i gerent de Mas Marcè Làctics Peralada, que explica que li han donat llet a cost zero, però ha hagut de refusar-la, ja que té l'obrador "ple" i no pot produir més formatges. "No podem absorbir perquè amb la nostra ja estem saturats. Estem treballant cada dia i no estem preparats", assenyala.

El gerent de Làctics Peralada explica que han hagut de canviar les previsions i han incrementat la producció de formatges més curats i que tenen una caducitat més alta, i per contra han limitat el producte fresc, ja que els restaurants no els poden comprar. Marcè espera que un cop passi la crisi puguin col·locar tot l'estoc que els quedarà de productes curats.



Un canvi de xip

Tant Rizo com Marcè estan convençuts que aquesta crisi servirà per fer un "canvi de consciència" entre la ciutadania i apostar pel producte de proximitat. "Espero que tots plegats, tant els que venem com la gent que el comerç petit i local ven producte molt genuí, molt autèntic i del territori", conclou Rizo.