Les gasolineres, a favor de la nova ordre de serveis mínims

L'Agrupació Espanyola de Venedors al detall de Carburants i Combustibles (Aevecar) ha valorat positivament la nova ordre de serveis mínims a les gasolineres durant l'estat d'alarma, publicat ahir dissabte al BOE. "Agraïm que el govern hagi escoltat les nostres reivindicacions i oferim mantenir la col·laboració", ha assenyalat el president d'Aevecar, Alejandro Ripoll.

El govern espanyol garanteix una gasolinera oberta a cada municipi per mantenir el proveïment de carburant i divideix les estacions de servei en tres grups, segons si han de seguir obrint com ho han fet fins ara, han d'obrir un mínim d'hores o poden tancar. Aevecar reclamava uns serveis mínims del 25% per a les gasolineres i amb la nova ordre s'estableix que siguin del 38%.

"Aevecar segueix estant a disposició del govern per anar solucionant alguns aspectes problemàtics que planteja aquesta ordre", ha continuat Ripoll, que considera que aquests serveis mínims del 38% "provoca una situació molt complicada en aquelles estacions de servei obligades a realitzar un ERTO". "Ara, segons els criteris establerts, haurien de tornar a la situació anterior sense els recursos corresponents per fer front a les despeses", ha alertat el president d'Aevecar.