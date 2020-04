El consum de carburants ha caigut fins a un 90% des de l'estat d'alarma

El consum de carburants ha caigut fins a un 90% des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma que, a més, fa uns dies va limitar la mobilitat estrictament als treballadors de serveis essencials. Segons ha explicat el director general de l'Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petrolífers (AOP) a l'ACN, Andreu Puñet, el descens ha estat "brutal" i "sense precedents". Concretament, el consum de gasolina ha retrocedit un 80%, mentre que el de gasoil ho ha fet en un 63% i el querosè, que és el combustible utilitzat pels avions, ho ha fet en un 91%. De cara aquest proper dilluns, quan els treballadors dels sectors no essencials poden tornar a la feina, Puñet veuria "lògic" que es recuperi una part de la demanda.

Des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el passat 13 de març, el sector de les estacions de servei va ser considerat essencial pel govern espanyol, de manera que totes les refineries estan funcionant adaptades a la demanda i la pràctica totalitat de les benzineres de tot l'Estat estan obertes. Durant els darrers dies, sobretot han prestat servei a transportistes de productes bàsics, transport sanitari i cossos policials, entre d'altres. "Les gasolineres del país estan funcionant en un 98%. Això és una prova del compromís del sector, que no està mirant el component econòmic sinó el component de servei", reivindica Puñet.

Segons el dirigent de l'AOP, un cop superada la crisi sanitària "l'important" serà tornar a la normalitat "quan més aviat millor". "Però no oblidant l'esforç que hem fet tots, sobretot a nivell individual i de país", afegeix el director general de l'AOP. De moment, de cara dilluns que ve –o dimarts en funció del calendari de festius de cada comunitat- sosté que seria "lògic" que hi hagués un repunt de la demanda ja que amb la fi dels permisos retribuïts pot ser que molts treballadors es tornin a desplaçar per anar a la feina.

Amb tot, el director general de l'AOP –associació que agrupa multinacionals del sector BP, Cepsa, Eni, Galp, Repsol i Saras dedicades a l'extracció, distribució i comercialització de petroli en el mercat espanyol i que compta amb 11.600 estacions de servei- considera que les autoritats potser haurien d'haver d'adoptat majors mesures de flexibilitat.

Per Puñet, "no té molt sentit" que amb una demanda un 80% inferior totes les estacions estiguin obertes. A més, assenyala, hi ha gasolineres allunyades de rutes estratègiques que tenen uns consums "irrisoris". "Això és una responsabilitat que li toca a l'administració perquè apliqui les mesures de flexibilització adequades per donar un servei racional", conclou el director general de l'AOP, que malgrat la situació actual, no té constància que s'hagin dut a terme ERTO en les empreses de l'associació.

El descens de la demanda del consum de petroli ha fet que, en aquests dies en què pràcticament tot el planeta es troba amb molta de l'activitat aturada, el barril de Brent hagi assolit mínims històrics, fins als 20 i 30 euros. Això, però, no guarda cap relació amb el cost d'omplir el dipòsit ni vol dir que necessàriament el preu per litre de combustible hagi de caure en la mateixa proporció ja que cotitzen en mercats diferents.

"No existeix aquesta correlació i no hem d'oblidar que les gasolineres i estacions de servei pertanyen a uns propietaris que tenen tota la llibertat de posar els preus que ells considerin convenients", aclareix Puñet. Tot i que no hi ha relació entre els dos fets, aquests dies el preu per litre de combustible ha caigut respecte les jornades prèvies a l'estat d'alarma.

D'altra banda, en el context de lluita contra la pandèmia del coronavirus les empreses agrupades a l'AOP han posat a disposició els seus laboratoris de recerca, que s'han "reconvertit" per fabricar gels hidroalcohòlics per la desinfecció, mentre que els equips d'investigació avançada també s'han readaptat per utilitzar-los per a les analítiques del Covid-19 i s'han donat a l'Hospital de La Paz. Altres companyies, a més, han fet donacions d'EPI, bates, ulleres o per exemple mascaretes per repartir entre els transportistes a les seves estacions.