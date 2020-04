El sector turístic gironí fa peticions a la consellera Chacón arran la crisi de la Covid-19

"El turisme és un sector paralitzat per l'emergència sanitària, davant d'aquesta situació, la prioritat absoluta és garantir la supervivència d'empreses, activitats i llocs de treball. L'objectiu ha de ser que tothom pugui reprendre l'activitat quan se superi la crisi sanitària". És la reflexió de la consellera d'Empresa i Coneixement , Àngels Chacón, durant el primer debat online organitzat avui per la Taula gironina de Turisme sobre L'impacte de la COVID-19 a les perspectives de l'allotjament turístic de les comarques Gironines.

La consellera ha explicat que Catalunya té un teixit productiu de petita i mitjana empresa: Gairebé el 95% d'empreses a Catalunya té menys de 10 treballadors, i pràcticament el 99% en té menys de 50; un esquema que es reflecteix igual en el sector turístic.

"En aquest sentit fan falta accions i mesures que han de venir de totes les administracions. Des de la Generalitat, i en tots els espais on tenim competències, estem actuant en una direcció clara, la de prioritzar que les empreses gaudiu de liquiditat. I seguim insistint i pressionant al govern de l'Estat perquè apliqui mesures en la mateixa direcció, cosa que no hem vist fins ara. No hi ha cap línia d'ajuts específica d l'Estat espanyol cap al sector turístic", ha afirmat Àngels Chacón.

La consellera també ha explicat que l'ACT treballa amb un pla de contingència que ens permet reorientar els recursos previstos per a promoció turística a les necessitats de la nova situació.

Avui s'ha dut a terme el primer dels tres debats online previstos organitzats per la Taula Gironina de Turisme, integrada per organitzacions empresarials, per representants de tots els sectors turístics i per la UdG. La proposta vol posar en valor la feina que estan fent aquests dies arran de la crisi del coronavirus les diferents associats i patronals del sector turístic i té la voluntat de posar en comú les inquietuds de les diferents entitats, segons ha destacat el president de la Taula, Jordi Martí. Martí ha estat l'encarregat d'obrir el debat, que ha comptat amb uns 700 assistents. El debat també s'ha pogut seguir a través del Facebook Live de la Taula gironina de Turisme.

A la trobada virtual han participat la gerent de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Marina Figueres; la gerent de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), Àngela Galceran; el gerent de l'Associació de Càmpings de Girona, Ward Wijngaert; i la gerent de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges especialitzades, Catiana Tur. El degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Joaquim Majó, ha moderat el debat . La cloenda ha anat a càrrec del professor de Turisme de la UdG, José Antonio Donaire.

Reclamacions del sector

Els participants han coincidit en assenyalar que en aquests moments la situació del sector turístic degut a la pandèmia de la COVID-19 és complexa i amb un futur molt incert amb una gran preocupació per si es prenen mesures de tancament de fronteres un cop aixecat el confinament ja que el turisme internacional té un pes molt important a les comarques gironines. Els participants al debat també han assegurat que l'impacte econòmic que està patint el sector és extraordinari i alguns establiments es plantegen no obrir la propera temporada. Els representats dels diferents sectors turístics han assegurat que les mesures econòmiques proposades per les administracions són del tot insuficients i poc clares i reclamen mesures contundents, àgils i efectives que realment disminueixin l'impacte en les empreses del sector, la majoria petites i mitjanes empreses. Cal millorar la liquiditat de les empreses, l'ajornament del pagament de deutes i que aquests deutes quedin repartits en properes temporades. També s'ha reclamat l'ajornament, i fins i tot la condonació mentre no hi hagi activitat, de tots els impostos; la suspensió del pagament de les quotes d'autònoms; i mesures per al lloguer de les activitats empresarials com s'ha fet amb els habitatges; que se suprimeixi la taxa turística per aquest 2020; i ajudes per al teixit associatiu. Fins i tot s'ha parlat de rescatar el sector turístic.

Pel que fa les polítiques de promoció turística els participants al debat han reclamat que s'impulsin propostes per incentivar la confiança dels turistes perquè vulguin tornar a viatjar i se sentin segurs en la nostra destinació. En aquest sentit el sector ha manifestat la seva preocupació perquè els protocols sanitaris arribin tard i en aquest sentit han demanat que s'enllesteixin ràpid per tal que es puguin començar a aplicar quan es comenci a tornar a la normalitat i els allotjaments puguin començar a obrir. També demanen anar més allà de les promocions del turisme de proximitat amb el qual, diuen, no n'hi haurà prou per ocupar tots els allotjaments turístics de les comarques gironines.

Preparats per als canvis de futur

El vicerector i professor de Turisme de la UdG, José Antonio Donaire, afirma que la indústria turística ha d'estar preparada pels canvis de futur i que el curt termini és ara per ara imprevisible. Destaca que s'ha de veure quina serà la resposta social un cop superada la situació. Com a punt positiu ha posat de manifest que la societat postconfinament donarà un valor addicional a les activitats fora de casa, tot i que caldrà vèncer la por al desplaçament que pot tenir una part de la població. Recomana al sector capacitat d'adaptació, reinvertar-se, posar en valor les relacions, potenciar el turisme responsable i sostenible i gestionar de manera eficaç les dades.

A banda del debat online d'avui s'han programat dos debats més els propers dies: el dijous 16 d'abril sobre les Conseqüències i primeres dades d'impacte econòmic del COVID-19 al sector turístic gironí; i el 23 d'abril sobre L'impacte del COVID-19 a les perspectives de l'oferta complementària de les comarques gironines.

Debats presencials ajornats

La Taula Gironina de Turisme ha ajornat fins a una nova data que encara s'ha de concretar els debats previstos en el cicle que va començar el passat mes de gener.

L'objectiu és obrir un gran debat a la societat, multidisciplinar, que permeti escoltar les veus de tots els agents implicats i elaborar un full de ruta del sector turístic gironí que sorgeixi del consens i sigui assumit per als responsables polítics del territori "per remar tots junts en una mateixa direcció".

Es tracta del tercer gran bloc de debats sobre el turisme a la demarcació, després del 1976, any en què es va celebrar el primer Debat Costa Brava que va posar en relleu els reptes de futur del sector turístic del territori. L'any 2004 el Debat Costa Brava va reblar en moltes de les conclusions prèvies. En aquesta ocasió el debat inclou tot el territori gironí.

L'objectiu final és definir col·lectivament línies de treball clares i deixar constància del conjunt de propostes i iniciatives que es plantegin, aconseguint alhora un compromís del conjunt del sector i de les administracions.

Els debats els impulsa la Taula Gironina de Turisme (on hi ha la Universitat de Girona), i estan coorganitzats amb l'Agència Catalana de Turisme i la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Girona i el Banc de Sabadell.

La Taula Gironina de Turisme està integrada per: l'Associació de Càmpings de Girona; la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines; l'Associació d'Apartaments Turístics (ATA); la UdG; la Cambra de Comerç de Girona; la FOEG; l'Associació de Ports Esportius i Turístics; La Caixa; Banc de Sabadell; Turisme Actiu; Associació de Parcs Aquàtics; l'Aeroport Girona-Costa Brava; Camps de Golf; Estacions Nàutiques; Pitch&Putt; l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava i l'Associació Catalana d'Agències de Viatges (ACAVe). La nova plataforma pretén tenir una visió compartida i conjunta amb tots els agents del sector al territori. Aquesta suma d'esforços es valora com una gran oportunitat per reforçar el sector i potenciar Girona com una gran destinació turística. També es vol dotar al sector d'una veu potent davant les administracions.