L'Íbex-35 tanca amb una pujada de l'1,7% i supera els 7.000 punts

L'Íbex-35 ha tancat la sessió amb una pujada de l'1,7% per tancar en els 7.070,6 punts. En total, nou empreses del selectiu espanyol han tancat en negatiu. La més castigada ha estat el Banc Santander, amb una caiguda del 2,2%; seguida de Masmovil, amb una davallada de l'1,3%, i IAG, amb un 1,1%. Per la seva banda, Endesa s'ha revalorat un 6,3%; Bankinter, un 6,2%, i AENA, un 5,8%. A escala europea, el FTSE 100 de Londres ha tancat amb una pujada del 2,9% i el DAX de Frankfurt amb un increment del 2,2%. L'AEX d'Amsterdam ha augmentat un 1,5% i el CAC 40 de París, un 1,4%. Aquest dijous, els ministres d'Economia i Finances europeus han reprès la reunió per intentar acordar mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus.