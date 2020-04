Esforç i solidaritat entre els empresaris gironins, que sumen accions per mitigar els efectes del coronavirus

La patronal FOEG vol posar en valor "l'esforç, la solidaritat i la força de les empreses per aportar solucions i per atenuar els efectes del coronavirus, amb accions que cada dia es van sumant i que posen de manifest la generositat de les petites i mitjanes empreses". Davant les dificultats les empreses de les comarques gironines s'han mobilitzat per oferir el seu suport i aportar el seu gra de sorra per superar la greu situació que ha causat l'epidèmia. "Fins i tot els sectors que s'han vist afectats de manera més negativa han reaccionat amb iniciatives d'ajut", segons destaca la patronal. En conjunt, tots els sectors econòmics, com el sector sanitari i farmacèutic i els serveis més imprescindibles com els supermercats i el transport de productes de primera necessitat, fins a la indústria i el sector serveis s'han bolcat amb un gran nombre d'accions de suport.

Moltes empreses s'han compromès a donar suport per mitigar un dels principals problemes que s'ha originat: l'escassetat de material sanitari i d'equips de protecció individual (EPI). Les empreses han optat per fer donacions (màscares, guants, mànegues protectores, bates de protecció per al personal dels centres hospitalaris...), i algunes han canviat fins i tot les seves línies de producció per poder fabricar els materials que siguin necessaris per atendre l'emergència i respondre a l'increment de demanda que s'ha produït d'alguns materials.

Un gran nombre d'empreses del sector tèxtil han ofert la seva col·laboració per elaborar productes necessaris i el sector del transport s'ha bolcat per oferir els millors serveis a la població. Des de l'Associació d'Empresaris del Transport (Asetrans) es destaca que les empreses han posat tot l'esforç per donar cobertura als serveis essencials i que no hi hagi problemes en el subministrament i també s'han fet serveis afegits, necessaris en aquests moments, com pot ser trasllat de material hospitalari. En conjunt, tots els sectors econòmics han aportat el seu gra de sorra per atenuar els efectes de l'epidèmia.

Hi ha un grup de 500 persones que estan fabricant l'estructura de la visera de protecció del personal sanitari. Aquesta estructura es fa amb impressió 3D. També es fan manetes i altres peces relacionades amb els respiradors que fabrica Oxygen Protify a Barcelona. Metall Girona hi col·labora aportant impressores 3D i bobines de fil comprades a través dels seus associats. L'empresa Oxygen Protify de Barcelona, es qui ha dissenyat el primer respirador aprovat pel Govern espanyol i que s'està fabricant en sèrie a la SEAT. Metall Girona hi col·labora a través dels seus associats amb l'enviament de planxes de metacrilat per la construcció del mateix aparell. Pel que fa a l'elaboració de Capses Sanitàries, des de La Cambra de Barcelona i Girona han encarregat directament a Metall Girona, unes capses sanitàries de protecció del personal mèdic. Aquestes capses els ha fet una empresa de Girona, Metalquimia i s'estan distribuint per tot Catalunya. Ara ja estem fent un segon i tercer model més reforçats. Quant a disseny i fabricació de respiradors. S'han dut a terme diferent projectes fets íntegrament per empreses gironines per a la fabricació de respiradors. El primer en ser aprovat i que ja s'està fabricant, és el de les empreses Noel i Tavil. El segon projecte està dissenyat per l'empresa Mecanitzats Privat i on col·laboren Oxiter, Metal·lorgic i artinox.

L'empresa Samar't, a Vilafant, i líder mundial en la fabricació de plaques de matrícules, està desenvolupant la fabricació de pantalles de protecció facial, que ja han estat provades amb èxit per personal sanitari.

Els càmpings gironins regalen 292 estades d'una setmana al personal sanitari en agraïment a l'exemplar comportament dels equips dels hospitals i centres sanitaris davant la pandèmia del Covid-19. La iniciativa, que s'emmarca en la campanya "Dales Un Aplauso" (@dalesunaplauso), està coordinada per la Confederació de Càmpings del Mediterrani (CCM), de la qual forma part l'Associació de Càmpings de Girona.

D'altra banda, els càmpings gironins han donat 30 tauletes als hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt per tal de facilitar la comunicació entre els pacients ingressats pel coronavirus i els seus familiars tenint en compte les estrictes mesures d'aïllament dels malalts. Aquest sistema també permetrà que els professionals sanitaris es puguin comunicar amb els pacients sense haver d'entrar a l'habitació en els casos que no sigui una urgència. Aquesta acció ha estat coordinada per l'AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona) i la Cambra de Comerç de Girona, en resposta a la crida que s'ha fet els últims dies des dels dos hospitals gironins. A més dels càmpings, empreses de sectors diversos i particulars han col·laborat en aquesta iniciativa (que segueix oberta) i ja s'han distribuït un centenar de tauletes als centres sanitaris gironins, segons informa l'AENTEG.

Els propietaris i empreses gestores d'apartaments turístics legals que integren l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) també s'han bolcat aquests dies amb iniciatives solidàries per contribuir a mitigar els efectes provocats per la pandèmia del COVID-19, sobretot adreçades al personal sanitari i als col·lectius vulnerables.

El sector ha posat a disposició de les autoritats sanitàries i dels serveis socials dels ajuntaments més d'una cinquentena d'apartaments turístics a diferents poblacions de la demarcació, amb unes 200 places. L'ATA s'ha posat en contacte amb responsables de l'Institut Català de la Salut, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona, i dels hospitals de Figueres, Palamós i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per fer-los saber que si necessiten més allotjaments per al personal sanitari, per poder estar a prop de la feina o evitar riscos a les seves famílies, des de l'Associació es farà arribar la petició als associats que vulguin col·laborar. També s'està en contacte amb els Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Girona.

La Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona destaca que els hotels gironins han posat un miler de places a disposició del personal sanitari, pacients, professionals i també per a persones vulnerables.

Socis de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), conjuntament amb Rotary Club, estan duent a terme accions d'entrega de compra i entrega de material a centres hospitalaris de les comarques gironines i també s'està creant una xarxa a tot l'Estat espanyol de teleassistència a la gent gran per mitjà de videoconferències.

"Aquestes són algunes de les iniciatives que s'han dut a terme però n'hi ha moltes més. Com a patronal que englobem tots els sectors volem destacar la gran tasca social del nostre teixit empresarial, que a vegades passa desapercebuda", destaca la FOEG.