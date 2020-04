Els productors de calçots donen per acabada una temporada que es preveia de rècord

La temporada de calçots ja es dona per acabada. Els productors han desistit d'arrencar cinc milions de calçots per la crisi del coronavirus, el que suposa un 25% de la collita. Per intentar reduir aquest gran volum de calçots malaguanyats s'han dut a terme nombroses iniciatives, des d'enginyoses receptes amb calçots a oferir paquets de salsa artesana i calçots a bon preu per poder fer la calçotada a casa. Precisament amb aquest concepte es va batejar una iniciativa a través de les xarxes per incentivar-ne el seu consum. Dels cinc milions només se n'han pogut vendre uns quants milers. Malgrat els esforços i bones intencions no s'ha pogut evitar aquesta mala recta final d'una temporada que apuntava a rècord, superant els 18 milions de cebes.

La crisi del coronavirus va irrompre en plena temporada de calçots, si bé ja havia passat l'època més forta de calçotades -entre gener i febrer. Davant la preocupació dels pagesos es va generar aquest moviment a través de les xarxes per tal d'ajudar a vendre els calçots i fomentar-ne el seu consum a casa. Els productors de la IGP Calçot de Valls van fer una crida, sent molt conscients que una calçotada és una festa gastronòmica amb consum de calçots a dojo que difícilment es pot traslladar a domicilis amb grups reduïts de persones confinades.

"Estem molt agraïts per la resposta de la gent i si en marxen deu, doncs deu que en marxaran; és poc, però s'ha fet molta promoció del calçot i això s'agraeix", remarca el president de la IGP Calçot de Valls, Francesc Xavier Amill. S'han difós receptes de la cuina del calçot de la mà de cuiners i restaurants, s'han sortejat visites guiades i s'han forjat aliances amb l'acompanyament indispensable: la salsa. 'Mà de morter', que elabora salsa de forma tradicional, s'ha prestat a oferir i distribuir calçots a través de la seva pàgina web, sense cost per als pagesos.

A la cooperativa de Valls es venen calçots en menats inusualment més reduïts -de 25 unitats. El gerent de la cooperativa, Joan Linares, reconeix que el repte de vendre cinc milions de calçots no era gens fàcil. "Durant el març i la primera setmana d'abril es va animar una mica; tot hi ajuda, però era molt complicat vendre aquest 25% de la producció", diu. Alguns consumidors no han pogut trobar calçots en els establiments de proximitat. "Perquè el que marca molt són els grans mercats, com Mercabarna i el Mercat del Camp", respon Linares.

Tema a part serà com afrontar les pèrdues. "Ara ja parlem amb el Departament d'Agricultura per veure si podem aconseguir algun tipus d'ajut perquè tot això era el marge de benefici dels pagesos", apunta Linares. A la temporada ja li queden els dies comptats. "D'aquí a poc es tromparan", recorda el president de la IGP, que és quan els calçots s'espiguen per la calor. Esgotats tots els cartutxos, ara els calçots per arrencar s'hauran de trinxar. De fet, els pagesos ja estan plantant la ceba per a la temporada que ve. D'aquesta toca passar-ne pàgina.