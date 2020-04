Els pastissers confien disminuir les pèrdues amb les mones de Pasqua

A Can Cairó de Roses, ja ho tenen tot a punt per Pasqua.

El Gremi de Pastissers calcula que, tot i la dificultat de fer previsions, les pèrdues d'enguany seran d'un 50%. «En aquests moments, jo crec que serà pitjor», considera en Santi Buscató, pastisser de Can Cairó (Roses), basant-se en el fet que «a la botiga principal estic anant a un 20% de facturació del que estava fent l'any passat». Tot i que des de Can Cairó no es mostren gaire optimistes, confien que el servei a domicili, que ja ofereixen amb la resta de productes, «tingui més acceptació en dates concretes com la Pasqua». Per aquesta celebració, han preparat «menys de la meitat» de les mones que van vendre l'any passat, «200 com a màxim i crec que en sobraran moltes», lamenta Buscató. El gremi ratifica aquestes xifres i preveuen vendre la meitat de les mones que es van vendre el 2019 i arribar a les 75.000.

«Fluix» també ho preveu la pastissera Parc Bosch de Figueres, que des de fa uns dies han anunciat el catàleg de mones que es poden demanar a través del web o telèfon. Moltes pastisseries de la comarca estan adaptant-se a la situació i ofereixen el servei a domicili per poder garantir a les famílies que tinguin la seva mona.

El confinament ha canviat el concepte de la festa i així ho veu la pastissera de Parc Bosch, «una família, com a màxim, seran quatre i seran aquests qui ho celebrin».

Les mones representen més del 20% de la facturació anual i «són dies molt importants per fer caixa», detalla el president del gremi gironí, Àngel Garcia. És per això que molts establiments gironins que estan tancats des de fa dues setmanes es preveu que durant la Setmana Santa tornin a aixecar la persiana, «hem de salvar el negoci i la majoria tornaran a obrir», anuncia Garcia.



Segona Pasqua

Davant la situació de crisi, el Gremi de Pastissers proposa aprofitar la segona Pasqua, l'1 de juny, per tornar a celebrar la festa. «Ara serà més familiar, entre pares i fills, i després amb els padrins, com s'ha fet sempre», explica Olivier Fernández, gerent del Gremi. Alguns pastissers opten per solucions imaginatives, com cursos online per fer mones casolanes, mentre que d'altres potencien la venda electrònica i, els que no poden, tanquen o obren amb limitacions.