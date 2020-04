L'Ibex 35 tanca la sessió de dimarts amb un creixement del 2,3% i voreja els 7.000 punts

L'Ibex 35 ha tancat la jornada d'aquest dimarts amb un repunt del 2,16% i voreja els 7.000 punts, una barrera que no supera des del passat 26 de març. A més, el selectiu espanyol ha aconseguit encadenar tres jornades consecutives en verd, en fet que s'havia produït una sola vegada des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. Aquest dimarts, gairebé totes les empreses de l'Ibex-35 han incrementat el seu valor borsari, cinc de les quals amb variacions de doble dígit. Es tracta de Merlin Properties (+14,36%), Indra (+12,21%), Meliá Hotels (+12,12%), Amadeus It Group (+10,58%) i Arcelormittal (+10,21%). Per altra banda, les caigudes més pronunciades han sigut les de Cellnex (-3,69%), Colonial (-2,76%) i Grifols (-2,51%).

La resta de les principals borses europees també han tancat la sessió d'aquest dimarts amb creixements positius. Al DAX de Frankfurt, el valor de cotització de les empreses s'ha incrementat un 2,79%, mentre que la variació a l'FTSE 100 de Londres ha estat del 2,19%. A la borsa de París, el creixement ha estat del 2,12%, i a Amsterdam, del 2,05%.