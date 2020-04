El Govern aprova una línia de préstecs per a autònoms i empreses afectats pel coronavirus dotada amb 700 MEUR

El Govern ha posat en marxa la línia de préstecs per a autònoms i empreses afectats per coronavirus i a partir d'ara l'Institut Català de les Finances podrà atorgar crèdits directament amb un límit de 700 MEUR, per cobrir les necessitats de liquiditat i assegurar llocs de treball. Autònoms i empreses podran sol·licitar préstecs a l'ICF per imports de fins a un màxim de 2,5 milions d'euros, i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda assumiran el 80% del risc viu dels préstecs. Pimes i autònoms podran retornar el crèdit a un màxim de 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any. Per la resta d'empreses, el termini màxim serà de 4 anys, amb fins a un any de carència inclòs.

L'acord també autoritza la possibilitat que l'ICF avali els préstecs atorgats per entitats financeres directament relacionats amb la Covid-19. En aquest cas, l'aval emès per l'ICF davant les entitats financeres serà com a màxim del 80% del principal i amb un màxim de 5 MEUR per empresa.



Avals d'Avalis de Catalunya

La Generalitat també ha aprovat avui un nou conveni de col·laboració amb Avalis de Catalunya per impulsar l'accés al finançament amb aval. En aquest sentit, Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels préstecs de la línia ICF-Avalis liquiditat COVID-19, que es formalitzin a través d'entitats financeres i de l'ICF, amb l'objectiu de cobrir les necessitats de circulant d'autònoms i pimes i assegurar el manteniment de llocs de treball. En total, Avalis posarà a disposició del teixit empresarial 300 MEUR.

En aquest cas, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda dotarà amb 30 milions d'euros el fons de provisions tècniques d'Avalis per tal d'enfortir la solvència de la societat.

El conjunt d'aquestes mesures aportarà finançament per un màxim de 1.000 MEUR per tal d'enfortir el teixit empresarial de Catalunya. Els dos acords aprovats avui anul·len el que va es va aprovar el passat 24 de març de 2020 en que es regulava la col·laboració entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda amb Avalis de Catalunya i l'Institut Català de Finances, pel qual es regulava el fons associat al finançament ICFAvalis Liquiditat.