Les comarques gironines sumen 9.731 expedients temporals per a 61.135 treballadors

Catalunya ha registrat més de 85.000 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici de la pandèmia de covid-19 i ja hi ha més de 625.000 treballadors que hauran de cobrar l'atur temporalment. El balanç fins aquest dimarts indica que 85.115 empreses han presentat un ERTO a Catalunya, i que hi ha 625.356 afectats. Segons les últimes dades del Departament de Treball, que ha comunicat el conseller Chakir El Homrani en una roda de premsa, el 96,1% dels expedients al·leguen una causa de força major. Només el 10% dels treballadors s'han inclòs en un ERTO que no s'ha presentat per aquest supòsit. Les comarques gironines sumen 9.731 expedients temporals per a 61.135 persones, amb increments de 140 empreses i 768 treballadors en les últimes hores.



La gran majoria de regulacions temporals de la feina es concentren a la demarcació de Barcelona, on s'han presentat el 72% dels ERTO que s'han registrat a Catalunya. El 32,5% dels expedients s'han tramitat a la comarca del Barcelonès, el 10% al Vallès Occidental i el 9% al Baix Llobregat. Pel que fa als treballadors, el 78,3% es concentren a la demarcació de Barcelona. El 33,7% dels afectats són al Barcelonès, el 13,77 al Baix Llobregat i el 12,7% al Vallès Occidental.

Per sectors, hi ha un gran nombre d'empreses de l'àmbit dels serveis, que representen el 82,85% del total dels ERTO. A molta distància, se situa la indústria i la construcció amb un 7,6% dels expedients presentats.

Segons les últimes dades actualitzades, les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del covid-19 ja representen el 17,9% de la població ocupada a finals d'any.

En comparació amb el dilluns, el recompte d'afectats per aquesta regulació temporal de la feina a Catalunya ha crescut en 5.600 persones i les sol·licituds en 1.170.

En total, a la demarcació de Barcelona hi ha 489.507 afectats i 61.592 expedients. Respecte a aquest dilluns, el recompte s'ha enfilat 876 en ERTO 3.700 treballadors més.

Lleida n'ha registrat 4.762 més, amb 26.362 afectats. En un dia, a les terres de Ponent s'han presentat 63 expedients nous per a 474 persones més.

Al Camp de Tarragona s'han tirat endavant 6.946 ERTO que inclouen 39.973 persones. L'increment durant les últimes hores han sigut de 69 empreses i 457 treballadors.

A les terres de l'Ebre ja s'han registrat 2.084 expedients temporals per a 8.379 persones. En comparació amb el dilluns, el recompte s'ha elevat en total de 24 empreses i 190 afectats.