Ultimen els ajuts de 2.500 euros per a microempreses i professionals turístics

El Departament d'Empresa enllesteix la nova línia d'ajuts, en forma de prestació econòmica directa de 2.500 euros, per a professionals i microempreses del sector turístic afectades per la Covid-19. S'activaran aquesta setmana, o a tot tardar la vinent, i s'hi podran acollir allotjaments, guies, empreses de mediació, establiments i activitats d'interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000 euros anuals de facturació.

Empresa també redacta les bases de tres noves línies d'ajut per al comerç, per valor de 9 milions d'euros. Es destinaran a despeses de gestió i inversions en els punts de venda dels comerciants, a associacions i a ajuntaments –per incentivar els eixos comercials-.

El Departament d'Empresa i Coneixement obrirà els pròxims dies la nova línia d'ajuts, en forma de prestació econòmica directa de 2.500 euros i dotada de 2 milions d'euros, per a professionals i microempreses del sector turístic, afectades la crisi de la covid-19. El sector turístic està vivint una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i aquests ajuts es destinen a les empreses amb estructura reduïda i facturacions menors que tenen limitat l'accés a altres línies d'ajuts generals que s'estan articulant.

S'haurà d'acreditar que estan donats d'alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin l'obligació de ser-hi) i degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019, un any abans des de l'inici del confinament decretat per a la present crisi de la Covid-19. També se'ls demanarà que mantinguin l'activitat un mínim d'un any des de l'atorgament de l'ajut. En aquest temps, els beneficiaris hauran d'aportar factures i rebuts per l'import atorgat de despeses generals pròpies de la seva activitat.

L'ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d'aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l'activitat

D'altra banda, Empresa també enllesteix les mesures d'ajuts al comerç, de 9 milions d'euros. Es tracta de subvencions per facilitar la reactivació d'aquests sectors després de l'emergència sanitària de la covid-19.

El teixit associatiu rebrà ajuts fins al 80% a les despeses de suport a les empreses en àmbits de gestió i comercialització, així com en l'estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció. Els comerciants d'artesania i moda rebran ajuts fins al 100% del cost d'actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l'activitat i de fins al 60% de les despeses d'inversió en el punt de venda per al rellançament de l'activitat - una inversió mínima subvencionable 2.000 euros-. Finalment també se subvencionarà ajuntaments i organismes públics amb ajuts fins al 50% del cost d'actuacions per estimular el comerç, l'activitat econòmica i l'ocupació de les zones comercials.

Des del Departament se segueix insistint al govern espanyol que condoni els tributs i pagaments per no abocar les empreses a la liquidació i limitar els ajuts a ajornaments o crèdits. Consideren "insuficient" el suport que s'està fent arribar a empresaris i autònoms des de l'executiu espanyol i adverteixen que cal facilitar la liquiditat per salvar els negocis i evitar que tanquin i es perdin llocs de feina.