Ábalos anuncia més intervenció en l'economia per l'impacte de la crisi sanitària

El Govern espanyol considera que haurà de d'intervenir més en l'economia per l'impacte de la crisi sanitària pel coronavirus i la paralització d'activitats, ha anunciat el ministre de Transports, José Luis Ábalos.

"No hi ha lloc per a les ortodòxies ideològiques. Aquesta crisi precisarà que els governs assumeixin un paper més actiu en l'economia", ha dit en una compareixença amb els altres tres ministres que tenen competències delegades durant l'estat d'alarma.

"No és només una apreciació personal o del Govern; és un diagnòstic estès fins i tot des de les tribunes ideològiques del liberalisme", i ha assegurat que les decisions que està prenent l'Executiu no són "capritxoses o arbitràries".

El seu govern "ha hagut de pràcticament parar l'economia per protegir la salut". "Hem practicat una operació quirúrgica a l'economia mitjançant la hibernació de les activitats no essencials per mantenir els treballs imprescindibles, per mantenir les constants vitals".

Ábalos considera evident que aquesta crisi tindrà costos, si bé la feina del seu govern serà "minimitzar aquests costos i fer-ne un repartiment just entre activitats, sectors econòmics, sectors socials i generacions".

Ha constatat la conjuntura d'excepcionalitat actual, "el moment més greu" de la història recent: "Cal parar per cuidar-nos i cuidar els altres, sobretot els més vulnerables, i per garantir l'eficàcia del sistema sanitari".

"Hem de ser conscients de la realitat que afrontem", ha dit, i ha afegit: "Tots estem obligats a estar a l'alçada".

"Les crítiques constructives mai sobren, tret que soscavin la unitat d'acció davant la pandèmia", ha remarcat en referència a les crítiques de partits de l'oposició.

Pactes de la Moncloa

En aquest punt de crida a la unitat, Ábalos ha esmentat els Pactes de la Moncloa de la Transició, per recordar el component que van incloure de salvaguardar la democràcia per la via de la bonança econòmica: "Es tractava d'evitar que la situació econòmica afectés el desenvolupament de la democràcia".

Així, davant les actuals apel·lacions a reeditar aquests pactes per rellançar l'economia després de la crisi, el ministre ha demanat "no descuidar l'element democràtic que van tenir", en resposta al rebuig del líder de Vox, Santiago Abascal, a atendre les trucades del president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Els Pactes de la Moncloa buscaven donar pas a la democràcia i els drets civils i, a més, a la bonança econòmica", ha dit Ábalos. "Aleshores, com ara, també necessitem concertació per rellançar l'economia i al marge d'aquells que no volen la democràcia en aquest país".