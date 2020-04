El coronavirus obre debat amb les mones de Pasqua a Girona: venda online, repartiment a domicili o ajornar la festa

El tradicional lliurament de les mones de Pasqua dels padrins als fillols s'ha vist afectat per la pandèmia del coronavirus. I això, de retruc, ha obert un debat entre els pastissers sobre si aquest 2020 cal vendre'n o no. A comarques gironines, alguns establiments s'han reorganitzat per incentivar les vendes online i ofereixen dur les mones a domicili per superar les restriccions del confinament. D'altres pastisseries confien vendre-les a botiga –això sí, demanen que s'encarreguin- i finalment hi ha els qui creuen que la situació és prou excepcional com per posposar la celebració perquè les famílies no poden reunir-se. Des del gremi de pastissers calculen poder vendre unes 75.000 mones a comarques gironines, la meitat que l'any passat.

La Setmana Santa és una de les campanyes destacades per al gremi de pastissers amb la venda de tortells i mones. Aquest any, però, la irrupció del coronavirus, l'estat d'alarma i el confinament ha estat un cop dur per al sector. Tot i això, des del gremi asseguren que una part important d'establiments ha buscat noves fórmules per intentar fer arribar la mona a les cases perquè els fillols no es quedin sense el detall malgrat no poder-ho celebrar amb tota la família.

Alguns establiments s'han reorganitzat i han apostat per vendre online amb l'ajuda de les xarxes socials. "Estic fent més d'informàtica que de pastissera, aquests dies", admet la Ruth, propietària de la pastisseria Reverter de Girona. Explica que en poques setmanes i amb l'ajuda de les filles ha après a cobrar per 'Bizzum' (una aplicació per fer transferències online) i a gestionar les comandes que els encarreguen per Facebook i Instagram.

"Sembla que de moment tenim algun encàrrec més que no tindríem, perquè la gent no surt al carrer per por, i així intentem que la gent regali igualment mones", detalla. Gairebé tots els encàrrecs que reben per xarxes són entregues a domicili. Els que van a la botiga, en canvi, també acostumen a recollir-les a l'establiment.

Tot i això, Reverter admet que la situació "no és per tirar coets" que la venda no podrà ser com la d'una campanya habitual. Entre d'altres, perquè quedarà restringida als clients de Girona ciutat (a diferència d'altres anys, quan també venia mones a turistes i a gent dels pobles dels voltants). I això, explica, vol dir que les vendes de Setmana Santa ja no serviran per fer calaix per a l'estiu, quan els clients marxen a la costa.



Donar sortida a les mones



"Aquest racó el perdrem i ja hem comprat molt de gènere; tenim molts proveïdors esperant cobrar però si no vens el producte no pots pagar i és una roda", afegeix. Per això, la Reverter és de les pastisseries que han decidit obrir aquesta Pasqua, per donar sortida a totes les mones que havien fet fins ara. Això sí, Ruth Reverter explica que altres anys, a aquestes alçades, la campanya ja estava "a l'apogeu". I que, tot i que la gent va a buscar la mona a darrera hora, de moment aquesta setmana ja ha venut un 75% menys que ara fa un any.

L'elaboració de les mones comença després de Nadal, amb els projectes i dibuixos. Després hi ha els mesos de feina fins a Setmana Santa, quan es dona forma a la xocolata. Ruth Reverter explica que, si les mones no es venen, aquestes hores invertides i els costos es perdran. Per això, per intentar afrontar els pagaments i continuar donant servei, ells mantenen la pastisseria oberta. Això sí, només als matins. I per extremar la seguretat, han posat una taula a l'entrada des d'on atenen els clients.



Comandes per telèfon



D'altres establiments, com Can Noguera, confien seguir donant servei des de les botigues. Ells tenen pastisseries a Vilobí d'Onyar, a Riudellots de la Selva, a Girona, a Sant Gregori o a Maçanet de la Selva.

El seu propietari, Toni Noguera, explica que no estan fent venda online però sí que ofereixen l'opció puntual de portar la mona a casa en cas de persones grans, per exemple. Això sí, en el cas dels que vagin botiga, aconsellen fer comandes per telèfon.

El president del gremi de pastissers de les comarques gironines, Angel Garcia, detalla que les mones representen més d'un 20% de la facturació anual i que els establiments estan fent esforços per salvar les vendes. També recorda que antigament ja es portaven les postres a les cases, però que després es va deixar de fer. Malgrat les dificultats, preveuen vendre unes 75.000 mones, la meitat que fa un any.



"No és moment per a mones"



I a l'altra cara de la moneda hi ha els pastissers que creuen que la mona no és un "servei essencial" i que s'ha de posposar, tenint en compte la situació d'alarma sanitària. El propietari de Cacau Pastisseria d'Olot, Lluís Riera, destaca que és una celebració per fer amb la família i que, per tant, "no té sentit" voler fer-ho ara sinó que el millor és posposar-la. Explica que els clients ho han entès perfectament i que la prioritat ara és aturar la pandèmia.

Ara bé, també admet que "la situació de cadascú és la que és" i culpa l'Estat de no prendre prou mesures. Segons Riera, s'estan "tombant ERTO" i això fa que hi hagi establiments que es vegin obligats a obrir per no perdre el negoci i lamenta que "no s'estigui protegint el petit comerç ni les persones". Ells també han presentat un expedient de regulació temporal i estan a l'espera de saber si tira endavant.

Pel que fa a la trencada de mona solidària que cada any organitzen el dilluns de Pasqua, Riera afirma que la mona està feta amb un E.T. de 110 quilos i de 2 metres d'alt i que es trencarà i es repartirà per "als que no tenen padrins" quan la situació ho permeti.