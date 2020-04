Gosbi destinarà el 5% dels seus ingressos a la iniciativa #JoEmCorono

Gosbi, la marca d'alimentació i cura per a mascotes amb seu a Santa Llogaia d'Àlguema, s'ha compromès a destinar un 5% extra de les vendes online a la iniciativa #JoEmCorono (#YomeCorono), un projecte social iniciat per L'Hospital Germans Trias i Pujol, la Fundació de Lluita contra la Sida i la Fundació Irsicaixa i que compta amb el suport de personalitats i Influencers que s'estan sumant a el moviment en les xarxes socials. Tots els beneficis d'aquesta iniciativa social es destinaran als projectes d'investigació del Dr. Bonaventura Clotet i el Dr. Oriol Mitjà, que tenen com a objectiu el tractament precoç i la prevenció de la Covid-19.

A més, la marca ha decidit ajudar als seus punts de venda especialitzats. Les últimes mesures que han adoptat els governs per donar solució a la crisi sanitària de l'COVID-19, han paralitzat el comerç tradicional en la majoria dels països membres de la UE, derivant un gran flux de compres a plataformes online. Segons Isaac Parés, Director i Fundador de Gosbi "hem notat un gran increment en les comandes en línia de la nostra Gosbi Store", i és que durant els últims 15 dies de confinament, la botiga en línia de Gosbi ha experimentat un augment de quatre vegades el seu volum de comandes . "Som conscients que les clíniques veterinàries i les botigues especialitzades han vist reduïdes les seves visites i, per tant, gran part dels seus ingressos. És per això que volem donar-los suport compartint amb ells part dels nostres beneficis ". La companyia ofereix als seus punts de venda habituals redirigir als seus clients a la botiga en línia de Gosbi i beneficiar-se així d'una part del PVP del total de les seves compres. Parés afegeix que "els nostres magatzems compten amb l'estoc suficient per donar resposta a tots els punts de venda, però creiem que implementar aquesta iniciativa haurà valgut la pena si pot ajudar a algun d'aquests comerços a seguir endavant". Aquest ajut s'estendrà en els més de 30 països on opera la marca a través de 5.200 punts de venda; clíniques veterinàries i botigues especialitzades.