L'atur reflecteix la crisi del coronavirus i puja un 3,63% a les comarques gironines durant el mes de març

L'atur ja ha començat a reflectir la crisi del coronavirus i ha pujat un 3,63% a les comarques gironines durant el mes de març. Les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social recullen que a la demarcació ara mateix hi ha 39.279 desocupats inscrits a les llistes. Són 1.377 més en comparació amb el febrer i set de cada deu pertanyen al sector serveis; precisament, un dels més tocats per l'estat d'alarma per la covid-19 (perquè és el que concentra el comerç i l'hostaleria). A tots aquests desocupats, però, s'hi sumen els treballadors afectats pel devessall d'expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTO) i que aquesta estadística del Ministeri no inclou. A la demarcació, ja són 54.638 empleats. I això, mentre en paral·lel, aquest març la contractació s'ha enfonsat i ha caigut fins a un 17,27%.

Segons recull l'estadística que periòdicament publica el ministeri, aquest març l'atur ha pujat en 1.377 persones a la demarcació. És un 3,63% més en comparació amb el febrer, cosa que situa les comarques gironines com el territori català on, percentualment, aquesta taxa s'ha incrementat menys (perquè a Tarragona ho ha fet un 6,07%, a Barcelona un 5,81, i a Lleida un 3,81%).

Sigui com sigui, les dades de l'atur ja comencen a reflectir la crisi provocada per la covid-19, i el fre de l'economia que va suposar tant el confinament com l'inici de l'estat d'alarma (que va decretar-se a mitjans març). I sinó, només cal donar un cop d'ull a les dades dels altres mesos.

Al gener, l'atur va pujar en 489 persones a comarques gironines. Al febrer, fins i tot va baixar en 332 persones. I ara, tan sols durant el març s'ha incrementat en 1.377 persones. Una xifra que de ben segur pujarà, perquè la crisi sanitària –i de retruc, el sotrac al món laboral- encara s'allargarà. De moment, amb l'estat d'alarma vigent fins com a mínim l'11 d'abril.

Si s'analitza l'evolució per sectors, aquell que durant el mes de març ha incrementat més l'atur és el de sector serveis (998 treballadors), seguit de la construcció (192), la indústria (142) i l'agricultura (5).



Més de 39.000 desocupats

En aquests moments, un cop sumades les xifres del març, a comarques gironines hi ha 39.279 desocupats. En comparació amb el març del 2019, són un 2,98% més (1.135 persones).

Per sectors, aquell que concentra més desocupats és el de serveis (en concret, 28.868). Precisament, un dels més tocats per la crisi del coronavirus, perquè ara per ara, tota l'hostaleria i el comerç està tancat (excepte aquells serveis essencials). I això també afecta els contractes que havien de signar-se per Setmana Santa, amb l'inici d'una temporada turística que ara ha saltat enlaire del tot.

A més, segons recull l'estadística del Ministeri, del total de desocupats el 55% són dones i gairebé un de cada deu tenen menys de 25 anys.

A les més de 39.000 persones que busquen feina, però, cal sumar-hi també tots aquells treballadors afectats per l'allau d'ERTO arran de la crisi sanitària de la covid-19. Unes dades que aquesta estadística no inclou. Ahir, les comarques gironines ja sumaven 8.715 ERTO que afectaven 54.638 persones (amb increments de 383 empreses i 2.379 treballadors en les últimes hores).

La contractació s'enfonsa

D'altra banda, l'estadística del Ministeri també recull una altra conseqüència directa de la crisi de la covid-19. Durant el mes de març, la contractació s'ha enfonsat i ha arribat a caure fins a un 17,27%. En concret, si es trasllada el percentatge en xifres absolutes, s'han signat 3.536 contractes menys en comparació amb el febrer.

I si aquesta comparació es tira enrere un any, la caiguda encara és més acusada. En comparació amb el març del 2019, a les comarques gironines s'han signat 4.577 contractes menys (un 21,27%).

Al mes de març, a la demarcació s'han registrat 16.941 contractes. D'aquests, el gran gruix s'han concentrat al sector serveis (10.732) o bé a la indústria (5.045). I una última dada: més del 80% (13.652) han estat temporals.