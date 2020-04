Els treballadors afectats per ERTO a Catalunya pugen fins als 571.400

Els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentats per la incidència de la crisi del coronavirus han pujat aquest dimecres fins als 571.363, uns 23.500 més respecte a fa un dia (+4,3%).

Un total de 76.048 expedients temporals s'han registrat telemàticament a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat fins a aquest dimecres, uns 3.400 més en comparació a dimarts (+5%), segons les últimes dades disponibles del departament.

La província més afectada continua sent la de Barcelona, amb 54.716 ERTO i 447.921 treballadors als quals se'ls ha suspès el contracte temporalment i passaran a cobrar l'atur.

La segueixen la de Girona, amb 8.715 expedients temporals i 54.638 empleats afectats; la de Tarragona, amb 8.307 ERTO i 44.678 treballadors, i la de Lleida, amb 4.310 suspensions temporals de contracte aplicades sobre 24.126 treballadors.



Dades atur i EPA

Les dades de l'atur es coneixeran dijous --es publiquen el segon dia laborable de cada mes--, però no s'espera que recullin l'efecte de tots els ERTO: els treballadors afectats per aquests expedients no figuren com a demandants d'ocupació perquè estan afectats per mesures temporals i no definitives.

El que si que inclouran les dades de l'atur del mes de març són els treballadors als quals se'ls ha acomiadat com conseqüència de la crisi del coronavirus, la qual cosa pot haver afectat en gran manera els empleats temporals als quals no se'ls ha aplicat expedients temporals i se'ls ha rescindit precipitadamente el seu contracte.

L'afectació dels ERTO sí que s'espera que quedi reflectida a l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2020, que es publicarà a finals d'abril.

Segons les últimes dades disponibles, el nombre total d'aturats a Catalunya era de 395.214 en el mes de febrer, mentre que, en l'última EPA, del quart trimestre de 2019, hi havia 405.800 aturats i la taxa d'atur era del 10,45%.

Aquestes xifres d'aturats van quedar des de la setmana passada àmpliament superades pels treballadors als quals se'ls ha aplicat un ERTOi es preveu que estiguin només temporalment en l'atur.