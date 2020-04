L'Escola Agrària de l'Empordà fa formacions per a 800 professionals del sector

L'Escola Agrària de l'Empordà ha organitzat, aquest dijous, un webinar de la jornada tècnica en línia "Preguntes i respostes sobre la higienització de superfícies alimentàries davant la crisi del COVID-19", que ha tingut una rebuda extraordinària per part del sector agroalimentari català. En 4 dies, aquesta formació online gratuïta ha aconseguit reunir a més de 600 professionals d'aquest àmbit. L'objectiu de l'escola és adaptar-se a les plataformes tecnològiques digitals per poder ajudar als agents del sector a adaptar-se a l'emergència sanitària del COVID-19 i seguir sent un centre líder en formació contínua.

La indústria agroalimentària es posiciona com un dels sectors imprescindibles i essencials davant la crisi del coronavirus, que ha hagut d'intensificar la seva activitat per respondre a l'augment de la demanda i continuar garantint l'abastiment de productes a la població. Compta amb tots els mitjans necessaris per fer front a aquesta situació des del punt de vista de la seguretat alimentària, però les empreses agroalimentàries han hagut d'extremar les precaucions i les mesures de prevenció i protecció dels seus treballadors.

Un dels punts més rellevants en aquest sentit és la higienització de les superfícies alimentàries que juga un paper crucial per assegurar la qualitat i la innocuïtat dels aliments. A causa de l'epidèmia que ha provocat aquest virus, s'han obert grans interrogants per a les companyies del sector agroalimentari i per aquesta raó, des de l'Escola Agrària de l'Empordà s'ha volgut donar resposta i acompanyament als seus professionals. La formació comptarà amb la col·laboració del Dr. José Juan Rodríguez, Catedràtic d'Universitat del Departament de Ciència Animal i dels Aliments - Àrea de Nutrició i Bromatologia- de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Un altre punt conflictiu que ha sorgit és la capacitat de les empreses de tenir un pla de prevenció o de crisi per fer front a situacions d'excepcionalitat. Per respondre a aquesta necessitat, el centre ha organitzat una segona jornada de transferència tecnològica (PATT) online que se celebrarà aquest divendres: "Pla de contingència en les industries alimentaries, davant la crisi del COVID-19". En aquesta ocasió, la sessió també ha batut rècords d'assistència, ja que compta amb més de 280 inscrits. Es parlarà sobre la necessitat de les indústries agroalimentàries de tenir un pla de contingència per saber com han de combatre els entrebancs que poden sorgir en una crisi sanitària com l'actual: organització de vestidors, neteja, tallafocs entre empleats, etc. Per a la realització de la jornada es comptarà amb la col·laboració d'Isabel Lorente, Auditora de SGS International Certification Services Ibérica S.A.U.

"En moments com aquest, la formació i actualització dels professionals és clau. Des de l'Escola Agrària de l'Empordà ens adaptem a les eines digitals disponibles per seguir contribuint al sector, que ha demostrat ser un exemple de solidaritat i generositat. Ara, més que mai, hem de mantenir-nos units per poder garantir l'estabilitat, la sostenibilitat, el benefici i el futur de l'àmbit agroalimentari català", afirma Teresa Colell, directora de l'Escola Agrària de l'Empordà.

Els assistents podran seguir les formacions, que duraran una hora, a través d'una aula virtual. Un cop finalitzades les sessions, els participants podran adreçar els dubtes que els sorgeixin per correu electrònic i els professors els donaran resposta.