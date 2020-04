Comença la campanya de la renda amb la previsió de retornar 10.686 MEUR a 14,56 milions de contribuents de tot l'Estat

L'Agència Tributària ha iniciat aquest dimecres el termini per presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 2019. Segons les previsions de l'Agència Tributària, en la campanya d'enguany està prevista la presentació de 21,03 milions de declaracions a tot l'Estat, de les quals 14,565 milions –gairebé un 70% del total- sortiran a retornar diners al contribuent, per un import de 10.686 MEUR. Aquest any es preveu que es presentin un 1,6% més declaracions que l'anterior i un 0,5% més sortiran a retornar. En canvi, es preveu que prop de 5,515 milions –un 3,1% més que l'any passat- hagin de retornar diners al fisc, per un import de 12.798 MEUR. L'últim dia per presentar la declaració serà el 30 de juny.

A partir del divendres 3 d'abril començaran els retorns. En el cas que hagi sortit a ingressar es tindrà fins gairebé el final de la campanya, el 25 de juny, per fer els pagaments

Afectacions pel coronavirus

Tot i la crisi sanitària provocada pel coronavirus i tenint en compte que prop del 88% dels contribuents presenten la declaració per internet, s'ha volgut mantenir les dates d'inici que hi havia previstes per tal que els contribuents puguin rebre les seves devolucions.

La crisi sanitària sí que ha provocat que s'hagi d'endarrerir la campanya per via telefònica, que començarà el 7 de maig. A més, aquest any no es mantindrà la possibilitat de sol·licitar un dia i franja horària per rebre la trucada, sinó que se'ls trucarà quan sigui possible.

Novetats tecnològiques

Com a novetats d'enguany, s'ha simplificat el sistema d'identificació per facilitar el procés per via telemàtica, segons el que es preveuen preguntes senzilles en funció de les preferències, i es permetrà modificar dades relatives al domicili.

També s'ha actualitzat l'aplicació per a mòbils de l'Agència Tributària tant a nivell gràfic com d'usabilitat. Es permetrà fins a vint usuaris identificats, de manera que es podrà presentar declaracions de familiars i es podrà calcular l'opció més favorable en declaracions individuals i conjuntes.





Vies de presentació de la declaració

La presentació es podrà fer tant telemàticament a la web de l'Agència Tributària, com des de l'aplicació o per telèfon. En aquests casos no presencials, el termini s'allargarà fins el 30 de juny o fins el 25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació.

També hi haurà l'opció de fer-ho presencialment a les oficines de l'AEAT del 13 de maig al 30 de juny, o fins el 25 de juny en cas de domiciliar el pagament.





Els gestors, sobre la campanya de la renda: "Si l'administració no fa un cop de cap allargant terminis, patirem molt"

La sobresaturació que viuen aquests dies els gestors amb milers d'empreses presentant ERTO a Treball com a conseqüència de la davallada de l'activitat pel coronavirus s'hi suma, a partir d'aquest dimecres, l'inici de la campanya de la declaració de la renda. La membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya Concha Forteza adverteix a l'administració que haurà d'estendre la data límit més enllà del 30 de juny. "Si no fan un cop de cap i allarguen els terminis, crec que patirem molt", avisa en declaracions a l'ACN. I és que a banda dels ERTO i la campanya de la renda, els gestors continuen altres tasques ordinàries, com la presentació dels IVA trimestrals abans del dia 20.

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius ha advertit que la campanya de la renda corresponent al 2019 serà "molt complicada" perquè abans del dia 20 d'aquest mes s'han de presentar les declaracions trimestrals d'IVA, retencions o fer altres pagaments d'empreses de les quals els mancarà molta informació. "L'empresari petit no està tan preparat per tenir-ho en programes informàtics des dels què et puguin passar les dades. Molta gent ve al despatx amb les factures", argumenta.

Per tot plegat, Forteza veu "horrible" que l'Agència Tributària no allargui més el termini per presentar la declaració de la renda però opina que no tindrà més opció perquè també es veurà sobrepassada a partir del maig, quan es comencin a fer les declaracions presencials amb cita prèvia.

Segons Forteza, molts despatxos de gestors administratius aquests dies ja fan jornades de 12 hores els set dies a la setmana per fer front a la sobrecàrrega de feina pels ERTO i perquè els treballadors afectats puguin cobrar aviat les prestacions d'atur. "Sempre ens en sortim al final, ara estan treballant a tota hora per posar en marxa els ERTO i treballadors puguin rebre el seu atur, però és complicat i un esforç molt gran", assenyala. Tot i així dubta que acabin incrementant les plantilles per fer-hi front ja que els treballadors han de tenir coneixements molt específics.

Per últim, la membre del Col·legi de Gestors Administratius demana als contribuents que no tinguin pressa a confirmar l'esborrany pensant que cobraran abans la devolució, si s'escau. "Una declaració porta molta informació i no tota és a l'esborrany. Hi ha coses que s'han d'afegir i rectificar", comenta Forteza, que afegeix que malgrat l'opció de poder verificar les dades per via telemàtica "hi ha molts ciutadans que venen als despatxos i continuaran venint".