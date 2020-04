Calviño descarta suspendre el pagament d'impostos: "No podem fer que l'Estat reemplaci el conjunt de l'economia"

La ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha descartat ara per ara la suspensió del pagament d'impostos com demanen les patronals. "No podem fer que l'Estat reemplaci el conjunt de l'economia", ha afirmat en una entrevista a Onda Cero. Calviño ha admès que hi ha diverses reclamacions de pimes i altres sectors perquè el govern espanyol assumeixi el permís retribuït o per no pagar impostos però ha defensat que s'han pres mesures per donar-los facilitats i liquiditat: "D'aquí a dir que tota l'economia l'ha de pagar el sector públic... això no quadra per enlloc".

En aquest sentit, a afirmat que és "normal" que hi hagi sol—licituds que, fins i tot, poden ser contradictòries però que la "tasca del govern és intentar posar ordre en el que és imprescindible". "Tots hi hem de posar de la nostra part", ha afegit.