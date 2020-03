L'Ibex-35 tanca la sessió amb una pujada de l'1,88% i recupera els 6.700 punts

L'Ibex-35 ha tancat la sessió d'aquest dimarts amb una pujada de l'1,88% respecte a la jornada de dilluns, recuperant així els 6.700 punts bàsics. La majoria de les empreses que figuren en el selectiu han finalitzat la jornada en números verds, amb companyies com Repsol (+9,75%), Bankia (+9,53%) i ACS (+9,36%) liderant els increments. Per altra banda, grups com Red Eléctrica (-3,31%) i Cellnex (-2,33%) han registrat les caigudes més accentuades. Respecte a la resta de parquets d'Europa, el selectiu espanyol és un dels que més ha crescut aquest dimarts. L'AEX d'Amsterdam ha crescut un 1,57%, el CAC 40 de París un 0,4% i el DAX de Frankfurt un 1,22%. L'únic índex que ha superat l'Ibex ha estat l'FTSE 100 de Londres, amb una pujada de l'1,95%.