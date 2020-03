La Generalitat començarà a tramitar els ajuts per autònoms el dimecres

La Generalitat té previst obrir el període per tramitar els ajuts per a autònoms a partir d'aquest dimecres, coincidint amb el canvi de mes, segons ha explicat aquest matí el secretari general de Treball, Josep Ginesta, a RAC1. Ginesta ha assenyalat que encara no havien rebut cap sol·licitud perquè serà a partir de l'1 d'abril quan s'iniciarà el termini i els autònoms ja podran acreditar la pèrdua d'ingressos de tot el març arran de la pandèmia del coronavirus. En aquest sentit, ha afegit que per aquest motiu calia esperar que finalitzés el mes. L'ajut serà de fins a 2.000 euros per persona i es preveu que pugui beneficiar a uns 4.500 autònoms. La partidària pressupostària serà de 7,5 milions d'euros.