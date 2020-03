El Govern preveu mobilitzar 700 milions per ajudar inquilins amb problemes amb el lloguer

El Govern central prepara un paquet de mesures per ajudar els inquilins que tenen problemes per pagar el lloguer arran de l'actual situació de crisi sanitària, que suposarà mobilitzar uns 700 milions d'euros.

El pla inclou una línia de microcrèdits avalats per l'Estat d'uns 100 milions d'euros per als qui tinguin el pis llogat a particulars o petits propietaris i una moratòria de fins a quatre mesos en el pagament de la renda per als inquilins de grans tenidors d'habitatges.

Així ho contempla la proposta que presentarà el ministeri que dirigeix José Luis Ábalos perquè s'aprovi en el Consell de Ministres de dimarts, segons han detallat fonts coneixedores a Europa Press.

No obstant això, les fonts apunten que el pla encara necessita perfilar i concretar alguns "serrells" en el marc de la negociació amb Podem.

Un dels punts oberts és la manera com se saldaria el deute que s'acumularà durant els quatre mesos de moratòria de pagament que es pretén permetre als inquilins dels grans propietaris.

Segons les fonts, mentre Podem pretén que no es pagui, la proposta del Ministeri de Transports passa perquè l'inquilí la pugui fer en "còmodes terminis i en un període d'entre tres i deu anys".