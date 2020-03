El Govern critica el retard en la publicació del BOE: "Sectors empresarials sencers no sabien anit les regles del joc"

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha criticat l'enorme retard en la publicació del BOE –a les 23.35 hores d'ahir diumenge- que decretava el confinament total i distingia els serveis essencials. "Sectors empresarials sencers no sabien les regles del joc i si podien treballar fins que no es va publicar el BOE", ha lamentat el Homrani als micròfons de Catalunya Ràdio. "Molts treballadors del torn de nit no sabien com abordar-ho, si pertanyien a un sector essencial o no. Hi ha hagut moltes incògnites i aquesta no és la millor manera per abordar un confinament total", ha continuat el conseller de Treball, que ha assegurat compartir la preocupació dels empresaris. "S'hauran de fer molts esforços", ha reconegut.

"Compartim part de la seva reflexió i també la de les patronals. Aquestes mesures de confinament més estrictes s'han de complementar amb noves iniciatives econòmiques", ha assenyalat el Homrani, que ha parlat d'introduir liquiditat per assegurar els pagaments o una moratòria d'impostos. "S'ha de fer una visió molt global de les mesures o ens quedarem a mitges. I han de fer esforços els treballadors, però també les empreses", ha insistit el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. "Això sí, si limites l'activitat has d'injectar diners per assegurar la cadena de pagament. És un dels elements que portem dies plantejant i reivindicant", ha recordat el Homrani.