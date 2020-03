Els treballadors hauran de retornar els permisos retribuïts abans de fi d'any

Els empleats amb permís retribuït pel confinament total hauran de recuperar les hores abans del 31 de desembre. Així ho ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

La mesura no tindrà efectes sobre els empleats que facin teletreball, els afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), els subjectes a un procés d'incapacitat temporal o els que gaudeixin de permisos de maternitat o paternitat.

L'executiu ha assegurat que no acceptarà "cap mena de pressions" per alterar el confinament perquè "prioritza" l'interès general per sobre del particular. "No és moment de retrets ni enfrontaments estèrils", ha afegit la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero.

La nova normativa afectarà els treballadors dels sectors no essencials durant "només" vuit dies feiners – nou, a Catalunya. Posteriorment, cada empresa haurà de pactar amb els treballadors la fórmula per tornar les hores pagades. "Deixem un enorme marge a la negociació a cada companyia per acomodar de manera individual les sortides que vulguin adoptar", ha explicat la ministra de Treball.

En el cas que una companyia hagi presentat un ERTO de reducció de jornada, els empleats hauran d'acudir al premís retribuït per la resta d'hores. Tot i aquesta nova normativa, les empreses podran continuar presentant ERTO, en cas que sigui necessari. "Totes les parts cedeixen, ningú perd drets", ha reiterat Díaz.

L'entrada en vigor de la mesura preveu reduir la corba de contagi del coronavirus i rebaixar les xifres de mobilitat. "L'objectiu és convertir l'activitat dels dies laborables en diumenges", ha afirmat la ministra de Treball.

Preguntada reiteradament sobre el canvi en la postura del govern espanyol a l'hora de decretar la paralització de les activitats no essencials, Montero ha reiterat la importància de reduir el ritme de contagis. "En aquests quinze dies de confinament s'han observat diferències entre la mobilitat d'un dia feiner i el cap de setmana", ha explicat.

En la mateixa roda de premsa, la també ministra d'Hisenda ha presentat un balanç sobre les actuacions del govern espanyol en "suport" a les comunitats autònomes. L'impacte estimat de les principals mesures aprovades per l'executiu és de 125.000 milions d'euros.

En matèria sanitària, el pressupost contempla la inversió de 1.000 milions d'euros del Fons de Contingència per al Ministeri de Sanitat per a despeses extraordinàries, així com l'avançament de 2.867 milions de l'actualització de les entregues a compte. A més, el govern espanyol ha destinat 30 milions a la investigació sanitària.

Montero ha reconegut la dificultat del govern espanyol d'abastir-se de material sanitari i l'ha atribuït a una "escassetat" en el mercat. El ministeri de Sanitat ha comprat màscares a la Xina per valor de 628 milions d'euros i ha adquirit 1.539 equips de respiració assistida. En total, hi ha més de 17,2 milions de material sanitari repartit entre les comunitats autònomes per fer front al "pic" de persones hospitalitzades i a la Unitat de Cures Intensives (UCI) que es preveu per les pròximes dues setmanes.

En referència a possibles diferències en el confinament de les comunitats autònomes, Montero ha assegurat que el govern espanyol aplicarà "totes les mesures útils de manera homogènia". La portaveu ha assegurat que "no és moment per remarcar les diferències" i ha apel·lat a la unitat d'acció.