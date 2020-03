PIMEC considera les mesures del govern espanyol improvisades i poc responsables

PIMEC ha qualificat les mesures anunciades aquest dissabte pel govern espanyol "d'improvisades i poc responsables". En concret, ha criticat l'obligació de les empreses d'avançar el pagament de quinze dies de permís retribuït recuperable i ha advertit que recuperar les hores serà "molt complicat". La patronal ha alertat de la situació de "fallida econòmica" i manca de liquiditat de moltes empreses, especialment aquelles afectades per l'obligatorietat del tancament dels centres de treball. PIMEC ha demanat que l'obligació d'establir un permís retribuït per a les persones treballadores d'empreses no essencials no es contempli en els casos que l'empresa es vegi obligada a efectuar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

De fet, la patronal ha denunciat també la "inseguretat jurídica" derivada de la mesura i s'ha preguntat què passarà amb totes aquelles empreses que havien presentat expedients durant aquesta setmana i l'administració havia d'aprovar en els pròxims cinc dies.

Amb tot, PIMEC ha demanat noves "compensacions" per als autònoms i les petites i mitjanes empreses, que hauran d'avançar uns diners "que no tenen" per aplicar la mesura contemplada en el Reial Decret llei.

"Amb aquest tipus de mesures, mancades de seguretat jurídica i de nul·la sensibilitat empresarial, no ens en sortirem bé d'aquesta crisi i condicionarem de manera preocupant el nostre futur econòmic", ha alertat la patronal de la petita i mitjana empresa a través d'un comunicat.