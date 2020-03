Els treballadors d'activitats no essencials no podran anar a treballar en els pròxims 15 dies

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que tots els treballadors d'activitats no essencials hauran de quedar-se a casa les properes dues setmanes i percebran un permís retribuït recuperable.

En concret, l'Executiu aprova aquest diumenge en un Consell de Ministres extraordinari la suspensió de les activitats no essencials les pròximes dues setmanes, per als vuit dies laborables entre el dilluns 30 de març i el dijous 9 d'abril, ambdós inclosos, mitjançant una mesura excepcional d'un permís retribuït recuperable.

Així ho ha anunciat Sánchez en una roda de premsa telemàtica a La Moncloa, en què ha explicat que, d'aquesta manera, aquests treballadors no hauran de desplaçar-se als seus centres de treball les dues properes setmanes, amb la finalitat de reduir els desplaçaments al nivell actual durant els caps de setmana i evitar així la propagació de virus.

Els treballadors continuaran rebent el seu salari amb normalitat i un cop acabi la situació d'emergència, recuperaran les hores de treball no prestades "de manera gradual i espaiada en el temps", per exemple amb una hora més diària, mitjançant els convenis entre empreses i sindicats fins al proper 31 de desembre, segons ha explicat Sánchez, que ha informat ja a sindicats i empresaris.

El cap de l'Executiu ha indicat que la decisió s'ha pres seguint les recomanacions dels experts del Comitè Tècnic, després d'haver tractat amb els agents socials, que són "conscients l'enorme esforç que cal fer", i sota el convenciment de la necessitat de reduir la mobilitat dels dies laborals a el nivell de la caiguda que es produeix els caps de setmana.

En aquest sentit, ha indicat que la idea el Govern és anticipar les jornades festives de la Setmana Santa per tancar les activitats econòmiques de serveis no essencials per rebaixar de manera "significativa" la mobilitat i retallar en major mesura el contagi i les infeccions i amb per tal també de reduir el nombre d'hospitalitzats i "alleujar" les UCIs.

A més, el president de el Govern ha subratllat que la mesura s'adopta ara perquè "la societat està preparada per assumir-la i exercir-la en primera persona", tot i tractar-se d'mesures "tan dures i contundents".

"Si aconseguim els nivells de mobilitat dels caps de setmana, que tampoc hi ha una gran diferència però és prou significativa, per aconseguir entre tots reduir la mobilitat i frenar encara més l'acusada transmissió de la pandèmia, crec que estarem fent un esforç de solidaritat conjunt per vèncer l'enemic comú ", ha emfatitzat.

Sánchez ha deixat clar que les activitats considerades essencials, com la producció agrícola o el proveïment de productes alimentaris o farmacèutics, així com tota la sanitat, continuaran amb la seva tasca ordinària com fins ara.

"La idea és que un treballador que treballa en una obra, a partir de el 30 de març no ho farà i podrà tenir aquest permís retribuït. En canvi, un infermer sí que ho farà", ha afegit.



"La UE se la juga"

Sánchez també ha aprofitat per reclamar a la Unió Europea que posi en marxa "una espècie d'economia de guerra" perquè els estats membres puguin fer front al coronavirus. "Europa, escolta'ns: necessitem contundència i solidaritat", ha dit el president espanyol, que ha demanat que es promogui "la resistència i la recuperació". En aquest sentit, ha apostat perquè els estats no hagin d'afrontar endeutament públic contra la pandèmia i es mobilitzi "una gran quantitat de recursos" a través del que seria "un nou 'pla Marshall', per tal que es pugui "mutualitzar l'endeutament".

"La UE ha de ser a l'altura de les circumstàncies, no pot decebre els ciutadans", ha avisat Sánchez, que ha insistit que cal una resposta econòmica i social "unida" perquè "el virus no obeeix a fronteres". "És l'hora de la UE, se l'està jugant", ha advertit, i ha afegit que si no s'estaria "enfortint els discursos de qui vol debilitar el projecte".



"Europa no ha donat a llum al virus"

Durant la seva intervenció, el president espanyol ha volgut remarcar que Europa "no ha donat a llum" al virus i ha recordat que tampoc ho ha fet "cap país europeu germà ni Espanya". Sánchez, de fet, ha afirmat que és "una fatalitat que ha dibuixat un trajecte mortal que arrenca a Orient i ara es situa en països com Espanya".