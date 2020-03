Les cambres gironines demanen una moratòria d'impostos i condonar tres mesos les quotes

Les cambres de comerç de les comarques de Girona veuen "insuficients" les mesures preses pel govern espanyol, per tal d'ajudar a les empreses en la crisi pel coronavirus. Totes tres – Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós – han reclamat una moratòria d'impostos generalitzada. De fet consideren que es tracta d'una mesura "imprescindible" per poder fer front a aquesta situació, i recorden que el principal problema de les empreses és que "no tenen liquiditat".

En aquest sentit consideren que els avals bancaris "no són suficients" i demanen que s'ampliïn per poder resoldre els problemes de tresoreria. A més, també reclamen condonar tres mesos les quotes a la Seguretat Social tant pels autònoms com per les pimes que conservin els treballdors.

Una altra mesura que reclamen és ajornar el pagament de préstecs, hipoteques, lloguers i subministraments per part d'empreses en situació vulnerable. L'objectiu és que puguin mantenir la seva viabilitat malgrat la situació de crisi. En relació a la tresoreria, les cambres aposten per concedir microcrèdits de fins a 4.000 euros per a autònoms i fins a 30.000 a les empreses que ho demanin.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, recorda que la gran majoria dels negocis familiars i autònoms, i que representen un 90% de l'estructura econòmica de les comarques gironines, "necessiten unes mesures de més abast econòmic que donin l'oxigen necessari per superar l'inici d'aquesta crisi"

Per la seva banda, el seu homòleg de Palamós, Pol Fages, remarca que "la principal preocupació dels empresaris es aconseguir complir amb les nostres obligacions econòmiques el dia 31 i exigir la rapida reacció de les Administracions". Per això, considera important les mesures encaminades a prestar liquiditat.

En la mateixa línia s'ha expressat Eduard Bosch, president de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols, que demana mesures per "donar suport concret i directe a les microempreses, emprenedors, autònoms i pimes".