Unió de Pagesos alerta dels danys que podria causar la calamarsa als cultius de l'Alt Empordà

Una poma danyada per la pedra en una explotació.

Una poma danyada per la pedra en una explotació. ACN

Unió de Pagesos ha alertat que les gelades i la calamarsa que la passada matinada han afectat moltes comarques catalanes poden haver causat danys a diversos cultius, entre els quals la fruita de pinyol i de llavor i els ametllers a Ponent, tot i que caldrà esperar els propers dies per conèixer l'abast dels danys. En algunes poblacions de les Garrigues les temperatures han baixat fins a 4 graus sota zero. A l'Alt Empordà hi ha hagut calamarsada, encara que caldrà veure quina afectació ha tingut sobre les plantacions de fruita dolça, sobretot en el conreu de la poma.

Les comarques més afectades per les gelades són el Segrià, les Garrigues, la Noguera, l'Urgell i la Segarra i l'Alta Ribagorça, entre altres. El Segrià i les Garrigues podrien haver patit dany perquè les gelades han durat moltes hores. A les Garrigues es tem pels ametllers, sobretot a les fondalades, i a l'Urgell cal comprovar possibles afectacions a cereals avançats a punt d'espigar.

A les comarques de la Catalunya Central, com el Solsonès i l'Anoia, l'afectació més important podria ser per a la colza, pèsols i alfals, i als Hostalets de Pierola (Anoia), per a la vinya.