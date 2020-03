La segona setmana d'estat d'alarma es tanca a Girona amb 44.238 treballadors afectats per ERTOs

Girona tanca la setmana amb 44.238 treballadors afectats per ERTOs

Girona tanca la setmana amb 44.238 treballadors afectats per ERTOs EMPORDA.INFO

La segona setmana d'estat d'alarma pel coronavirus ha acabat amb 460.000 treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), una xifra que supera tots els aturats que hi havia a Catalunya el mes de febrer (395.214). Les persones que hauran de cobrar atur temporalment arran de la crisi del covid-19 representen el 13% dels ocupats a finals d'any. Segons les últimes dades del Departament de Treball, ja hi ha 58.843 empreses que han presentat un d'aquests expedients. En les últimes hores s'han registrat 7.500 expedients més i el nombre de treballadors afectats ha pujat en 51.000.

La gran majoria es concentren a la demarcació de Barcelona on s'han registrat 41.992 expedients per a 358.215 persones. Des de dilluns, hi ha 23.204 empreses que han presentat nous expedients a les comarques barcelonines i un increment de 113.955 persones.

El segon territori amb més expedients és Girona amb 6.801 ERTO per 44.238 persones. En els últims cinc dies, s'han presentat més de 3.900 expedients i les llistes de treballadors que hauran de cobrar temporalment l'atur s'han duplicat (+23.732).

Al Camp de Tarragona s'han registrat 5.169 expedients per a 31.778 treballadors. Aquest divendres s'han donat dades desagregades per les Terres de l'Ebre on s'han presentat 1.493 ERTO que afecten 6.112 treballadors. En tots dos territoris l'augment en una setmana ha sigut de 2.800 empreses i més de 16.000 treballadors.

Per últim, a Lleida s'han presentat 3.388 expedients i 18.839 persones, amb increments de 1.900 empreses i més de 10.300 treballadors durant la segona setmana d'estat d'alarma.

La segona setmana d'estat d'alarma havia començat amb 244.260 treballadors afectats per 26.290 expedients de regulació temporal de l'ocupació. En cinc dies, s'han doblat el nombre de persones afectades (+214.922) i d'empreses (+32.552). Durant la setmana el nombre d'afectats per ERTO han superat el llindar de 390.000 aturats que hi havia al febrer a Catalunya.