La crisi sanitària urgeix el petit comerç a fer els deures en digitalització

La crisi sanitària dibuixa un escenari "dramàtic" per a moltes empreses i un dels sectors amb menys capacitat de reacció és el petit comerç. Els experts auguren que moltes botigues poden acabar tancant definitivament, mentre que les que encara operen amb l'estat d'alarma, com les d'alimentació, ho tindran més fàcil. Amb tot, però, el covid-19 ha posat en evidència que el sector "no s'estava adaptant" als nous hàbits de consum i l'urgeix a digitalitzar-se. L'expert en retail Jordi Mas recorda en declaracions a l'ACN que mentre hi ha comerços amb servei online o a domicili que han augmentat la seva facturació n'hi ha que s'han vist abocats a un ERTE. "Si s'haguessin adaptat podrien convertir la situació en una oportunitat", es lamenta.

En aquest sentit, Jordi Mas diu que si d'alguna cosa serveix aquesta situació "extrema i d'urgència" que viu el comerç com a conseqüència del covid-19 és el fet de posar-lo davant el mirall. "Com pot ser que no ens estiguéssim digitalitzant?", exclama. La crisi sanitària, afirma, acabarà ara obligant el sector a reinventar el model de negoci per poder sortir-se'n.

Tot i les mancances, des de PIMEComerç asseguren que en els darrers dos anys "s'ha avançat molt", sobretot en el sector alimentari, on la digitalització "ha estat una prioritat" per la patronal: "Sort d'aquesta feina que encara hi haurà un gruix important que anirem treballant i anirem salvant la situació", explica el president de PIMEComerç, Àlex Goñi.

De fet, el propi Govern assegura que la digitalització ha de continuar sent un objectiu prioritari del teixit empresarial, després que la crisi sanitària hagi constatat que moltes empreses no disposin encara avui de plans de transformació digital: "Aquests negocis tenen més dificultats per afrontar la paralització de l'activitat econòmica".

"Amb el confinament, hi ha més tendència a demanar per internet que no accedir al petit comerç", admet el president de PIMEC, Josep González. Tot i això, la patronal reclama protegir les botigues de barri: "No podem deixar perdre el comerç de proximitat, ho lamentaríem tots. Demano que la gent continuï anant una o dues vegades a la setmana al petit comerç".



Molta incertesa

Més enllà dels deures pendents, el sector afronta el futur amb molta incertesa. El president de PIMEComerç, Álex Goñi, reconeix que l'impacte de la crisi sanitària és "el més negatiu" que hagi pogut viure el sector en molts anys i assegura que els "petits" són els que estan menys preparats per afrontar aquesta situació.

Segons la patronal, si la situació s'allarga "anirà malament" per a molts comerciants. "A mesura que passin els dies, la progressió de mort de botigues anirà en augment, explica Goñi. "La situació és molt preocupant perquè hi ha un problema de liquiditat important", afegeix l'expert en retail Jordi Mas, que posa també l'accent en la petita empresa com a gran damnificada.

Mas afirma que ara la prioritat de les empreses ha de ser assumir el "coixí econòmic" que tenen i prendre decisions valentes que garanteixin la viabilitat a llarg termini, sense descuidar una bona comunicació interna per traslladar confiança i esperança als treballadors: "En aquesta crisi la pime familiar necessita líders autèntics que estiguin al costat del seu equip".



Lectura positiva: la humanització del retail

Al costat positiu de la balança, els experts creuen que la prolongació del confinament de la població en el temps afavorirà, a la llarga, la "humanització" del retail. "Hi haurà modificacions de conducta i ens farà més sensibles a petites coses. Continuo sent optimista malgrat la situació extrema", argumenta Jordi Mas.

L'assessor admet que si bé la crisi servirà perquè molts consumidors descobreixin els beneficis del comerç electrònic, hi haurà també molts usuaris de plataformes digitals que ara sabran valorar millor els avantatges d'anar a una botiga física i deixaran enrere certa insensibilitat vers els venedors: "Allà hi ha una persona que t'atén, s'interessa per tu i hi ha una relació humana".



Una carta que no sempre funciona

Si bé les patronals asseguren que la digitalització es fonamental, no tots els comerços que disposen de botiga online han incrementat les seves vendes. És el cas de Green Life Style, una botiga de roba situada al carrer Torrent de l'Olla de Barcelona que, durant els dies que ha durat l'estat d'alarma, ha aprofitat per actualitzar la seva web i entrar-hi noves referències. La seva propietària, Carolina Simon, assegura que "no estan venent res", ni pel canal presencial ni pel canal online. Simon ho atribueix al fet que la moda no es considera un producte de primera necessitat i als horaris actuals dels serveis de missatgeria –Correus, per exemple, ha retallat l'horari d'obertura de dos quarts de deu del matí a dos quarts d'una del migdia-.

Altres comerciants ni s'acosten als canals online durant aquests dies perquè ho consideren "una contradicció". La propietària de la botiga de roba 8PM de Barcelona, Ines Barroso, creu que ara no és moment de seguir incentivant el consum, i ha aprofitat per actualitzar les xarxes socials. Des del passat dilluns, el compte d'Instagram de la botiga emet directes amb artistes que han col·laborat anteriorment amb el negoci amb l'objectiu de "seguir aportant cultura" i "aconseguir que la gent no s'oblidi del local".



Mesures més clares

Sobre les mesures de suport al teixit empresarial, Jordi Mas admet que malgrat la prioritat és ara la seguretat sanitària, des del punt de vista econòmic hi ha mesures que no faciliten el desenvolupament de determinades activitats comercials. A més, lamenta que les diferents administracions amb competències sobre comerç no estiguin aplicant una "política lineal".

En aquest sentit, des de PIMEComerç alerten al govern espanyol que propostes com les d'ajornar impostos "no serveixen" i exigeixen la seva supressió. "El govern espanyol no ha fet res econòmicament pel petit comerç", afirma el seu president, Àlex Goñi. La patronal avisa que les mesures preses fins ara només fan que "engreixar la bossa dels ERTO i de personal a l'atur".

Els comerciants també s'expressen en la mateixa línia, i asseguren que les ajudes aprovades pel govern espanyol són "una fal·làcia". Ines Barroso, de la botiga barcelonesa 8PM, assegura que sol·licitar-les "no és tan fàcil com sembla" perquè l'administració demana "molta documentació" i el sistema està "completament saturat".

A banda, PIMEComerç també demana a la Generalitat que ordeni el tancament del comerç alimentari a la tarda. "Sembla que es coherent i lògic. Ara que tothom hauria d'estar a casa, té prou temps al matí per anar a comprar", expliquen des de PIMEComerç. "Cal un consens global i unes mesures clares", afegeix el consultor Jordi Mas.

En el paquet de propostes, l'expert en retail, veu necessari també aprofitar la crisi sanitària per promoure un canvi de model en els lloguers d'espais comercials. En aquest sentit, el consultor Jordi Mas defensa el lloguer variable en funció de la facturació i la creació de 'coworkings' del retail per crear espais "on puguin conviure diferents sectors de forma col·laborativa".