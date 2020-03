La Cambra reclama suspendre quotes d'autònoms i exonerar pimes

La Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat al govern espanyol condonar el pagament de quotes dels autònoms i exonerar les petites i mitjanes empreses de pagar la seguretat social dels treballadors a condició de mantenir l'ocupació.

La mesura tindria un impacte de 17.600 milions d'euros en el pressupost públic, una xifra que la corporació considera "clarament assumible". El president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, ha demanat a les administracions pagar "immediatament" les factures pendents per injectar fins a 14.000 milions de liquiditat a l'economia. El també president del Consell de Cambres ha qualificat ERTO com "la millor eina" per garantir la continuïtat de les empreses i ha demanat no "limitar-ne" l'ús.