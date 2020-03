Poma de Girona reparteix 300 quilos de pomes a sanitaris de Figueres, Girona i Palamós

Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona, formada per les empreses Girona Fruits, de Bordils (Gironès); Giropoma Costa Brava, d'Ullà (Baix Empordà); i Fructícola Empordà, de Sant Pere Pescador (Alt Empordà), han repartit avui 300 kg de pomes a professionals sanitaris de la demarcació. Aquesta acció solidària, en suport a l'incansable esforç dels treballadors dels centres sanitaris en el context actual del coronavirus (COVID-19), l'han portat a terme a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona; i als hospitals de Figueres i de Palamós.

Les tres empreses que produeixen i comercialitzen Poma de Girona s'han repartit les aportacions de pomes per proximitat dels hospitals (Girona Fruits al Josep Trueta, Giropoma a Palamós i Fructícola Empordà a Figueres). Les pomes que hi han portat són de les quatre varietats (Golden, Red Delicious, Gala i Granny Smith) de la IGP Poma de Girona, que compta amb gairebé 80 socis productors que representen un total de 1.700 hectàrees productives distribuïdes entre les comarques del Baix Empordà, l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès. Poma de Girona no descarta repetir aquesta acció a les properes setmanes en d'altres centres de la província.