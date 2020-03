La pesca catalana, pràcticament aturada pel coronavirus

El peix de proximitat serà cada dia més difícil de trobar a Catalunya. La crisi del coronavirus té pràcticament aturada la flota catalana, amb les confraries de Barcelona i Tarragona tancades, la de Palamós a punt de prendre la decisió de fer-ho i les d'Arenys de Mar, Cambrils o les terres de l'Ebre a mig gas. A Mercabarna, els moviments de peix han caigut entre un 30% i un 40% en l'última setmana, i això que el producte pescat a les costes catalanes només representa un 15% del total de vendes. El tancament de restaurants i bars pel covid-19 ha impactat molt en el sector, que veu com els preus cauen en picat. A més, els pescadors tenen dificultats per aplicar mesures de seguretat a els barques, on han de treballar "colze a colze".

A Mercabarna la caiguda de les captures es nota ja des de divendres passat i el moviment a les empreses distribuïdores de peix ha caigut en picat. Per una banda per la manca d'activitat als ports d'arreu –un 60% del peix que es ven prové de la resta de l'estat espanyol–, i de l'altra per un canvi d'hàbits de consum. Segons els majoristes, l'actual situació de confinament porta la ciutadania a decantar-se per productes "més fàcils i ràpids" a l'hora d'anar a comprar. A més, un dels principals clients, els hotels i el sector de la restauració també ha abaixat la persiana.

La situació és irregular a les confraries de la Costa Brava. A totes, l'estat d'alarma pel coronavirus s'ha traduït amb menys embarcacions pescant però mentre que algunes llotges, com la de Blanes (Selva) ja han optat per tancar, altres estan a l'espera de prendre una decisió. Aquest darrer cas és el de la confraria de Palamós i la de l'Escala.

El president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, i patró major de la de Roses, Antoni Abad, ha detallat que el tancament d'hotels, bars i restaurants ja va suposar un replantejament de la feina perquè corrien el risc de capturar més peix del que demandava el mercat. "Podíem tenir un estoc massa gran de peix i que el preu baixés tant que no fos rentable anar a pescar", ha dit.

Aquesta setmana que la situació s'ha capgirat per la reducció del nombre de barques que surten a pescar, apareixen altres esculls com la dificultat per adoptar mesures de seguretat exigides per evitar contagis de coronavirus, com ara mantenir la distància entre treballadors dins una barca. "Surten les que creuen que poden respectar les estrictes mesures de seguretat", ha afirmat Abad, que destaca que "no hi ha una tònica generalitzada".

Segons concreta, a Roses continuen anant a pescar quatre barques de la flota d'arrossegament mentre que n'hi ha setze que es queden a port.

El president dels pescadors ja avança que la reducció de la feina es traduirà en conseqüències econòmiques tant per a les llotges, com per a les confraries, armadors i pescadors. I, també, per a aquells minoristes que continuaven comprant peix a subhasta.

"Alguna llotja ja m'ha fet arribar que ha pres la determinació de tancar perquè no surt a compte aguantar les instal·lacions i estem treballant amb la direcció general de Pesca de la Generalitat per pressionar a Madrid per aconseguir que ens ajudin", ha conclòs.



Blanes tanca dilluns

A Blanes, aquest divendres serà l'últim dia que la llotja estarà oberta i hi haurà subhasta. El capítol de la confraria ho va decidir de manera gairebé unànime (per vuit vots a un) davant l'estat d'alarma pel coronavirus i les dificultats per sortir a pescar. "Mentre estiguem en alerta sanitària, la flota no sortirà més; perquè ni en un vaixell ni a la llotja es poden mantenir les distàncies de seguretat", diu el patró major, Eusebi Esgleas.

De fet, però, ja fa dies que a Blanes gairebé no hi ha peix a subhasta. Només per posar un exemple, dimecres només van sortir dues sonseres de tota la flota (formada per quinze vaixells d'arrossegament, set teranyines d'encerclament i una vintena d'arts menors i sonseres). Esgleas també concreta que a la confraria ja s'ha tirat endavant un ERO temporal (ERTO).



Palamós, amb la flota d'arrossegament a port

A Palamós ja fa més d'una setmana que de les 23 barques d'arrossegament que té la flota, dinou es mantenen amarrades a port. I aquest dimecres, van sortir a feinejar per última vegada les quatre que encara es feien a la mar.

Aquí, però, la pandèmia també ha provocat estira-i-arronses entre els pescadors, perquè es va decidir en assemblea que les barques sortissin per torns. I les quatre que encara ho feien només podien pescar un dia per setmana, cosa que han vist del tot "inviable". La llotja, doncs, s'ha quedat sense peix de les barques d'arrossegament i la subhasta penja d'un fil, perquè depèn exclusivament de les arts menors. Dilluns, es farà una nova assemblea general per decidir si la confraria tanca i tira endavant un ERO.

I de retruc, la situació a Palamós també pot afectar la flota pesquera de l'Escala. La confrare major, Roser Güell, explica que la desena de tresmalls que té la confraria venen el peix a Palamós des de fa uns tres o quatre anys. I si aquesta llotja acaba tancant pel coronavirus, les arts menors es quedaran sense sortida per a les captures.

A l'Escala, la subhasta es fa a les vuit del matí, que és quan es ven el peix de la flota d'arrossegament. Però dels cinc vaixells que la formen, tan sols un encara continua sortint a pescar. La resta estan amarrats a port. N'hi ha tres que ja han presentat un ERO i el quart està pensant-s'ho.

"Estem parlant amb el gestor per veure si reduïm l'horari de la confraria a una hora o dues al dia", diu la confrare major. Fer-ho comportarà també haver de prescindir de personal i presentar un ERO temporal. La decisió, però, precisa Güell, l'haurà de prendre el capítol de la confraria.



Barcelona, tancada

Dimecres, va ser l'últim dia amb la llotja de la Confraria de Barcelona oberta, segons confirma a l'ACN el seu president, Josep Manuel Juárez. En principi, no es reprendrà l'activitat fins l'11 d'abril.

La decisió de plegar temporalment va arribar just després de detectar un possible cas de coronavirus entre la flota i posar en quarantena la persona afectada.

Segons Juaréz, en les últimes setmanes l'activitat ha anat caient i els pescadors amb prou feina han cobert costos i aquests darrers dies inclús han perdut diners. Una de les conseqüències més immediates ha estat un ERTO per a les 200 persones que feinegen en les onze embarcacions d'encerclament de la confraria.

En els darrers dies han treballat quatre de les deu embarcacions de la flota d'arrossegament de Barcelona en torns del 50%, mentre que les d'arts menors són les úniques que per ara continuaran amb l'activitat.

Els preus, explica Juárez, han caigut "en picat" per la poca demanda d'aquests dies, sobretot dels restauradors, que són els seus principals clients, i els que compren productes cars, com l'escamarlà i la gamba. Pel que fa el peix més petit, "no té sortida" en plena crisi del covid-19, afegeix el president de la confraria a l'ACN.



Arenys de Mar

Al port d'Arenys de Mar, la confraria de pescadors de Sant Elm és encara a l'espera de prendre una decisió definitiva sobre el futur de les captures. Igualment, però, ja actualment hi ha hagut una davallada important de l'activitat. Fonts de la confraria han explicat a l'ACN que a dia d'avui estan sortint a pescar "menys de la meitat" de les embarcacions.



Tarragona

La Confraria de Pescadors de Tarragona abaixa la persiana a partir d'aquest dijous i es posa en quarantena després que s'hi hagin confirmat dos casos positius de coronavirus.

Segons explica a l'ACN la secretària de l'entitat, Rosa Maria Sans, tota la flota pesquera del Serrallo ha quedat amarrada a port dimecres i ja fa dies que treballa sota mínims. Dimarts, per exemple, només van sortir a feinejar dues de les 45 barques d'arrossegament, i tres d'arts menors.

A Cambrils, la Ràpita i l'Ametlla de Mar, la por als contagis i la davallada del preu a la llotja està reduint l'activitat de forma dràstica, i cada cop són més els patrons i armadors que es veuen forçats a enviar els mariners cap a casa.

Segons la Confraria de Pescadors de Tarragona, el sector -que diàriament mou unes 300 persones a la ciutat- està aturat en un 95% i es multipliquen els ERTO. Els dies que s'ha subhastat peix a la llotja els preus han caigut "en picat" i han quedat "moltíssimes caixes" sense ser comprades.

En paral·lel, s'ha estès la por entre la marineria per la falta de material com mascaretes i la dificultat de mantenir la distància d'un metre i mig a les barques. "Hem fet tot el possible, però no complim cap mesura. Hi ha barques on s'han de moure onze persones en sis metres quadrats durant dotze hores", exemplifica Sans.

El tancament de la confraria comportarà un ERTO per a la vintena de treballadors. La secretària de l'entitat lamenta que el sector ve d'un any "molt dolent", ja que ha hagut de fer front a temporals com el Gloria, que els va obligar a quedar-se a port i va omplir el mar -i les xarxes- de brossa i de restes durant diversos dies. A més, recorda Sans, l'1 de maig la flota d'arrossegament té previst començar la veda -l'aturada biològica que fa cada any durant dos mesos. "No sé com ens ho farem. És crític", adverteix.



Menys activitat a Cambrils

A Cambrils (Baix Camp), les quatre barques d'encerclament han presentat ERTO i, de les tretze d'arrossegament, ja ho han fet la gran majoria. Hi ha prop d'un centenar de persones afectades. Les set barques de tresmall van sortint a la mar, si el temps acompanya. Són empresaris autònoms que van individualment a les barques o de dos en dos -a tot estirar- i que, si bé a hora d'ara tenen intenció de seguir, ho van valorant en funció dels preus.

De moment a Cambrils els preus han "aguantat bastant" i els darrers dies no han quedat massa caixes sense vendre, en part gràcies a l'acord amb una important empresa de supermercats que hi compra. Dimecres van sortir dues barques d'arrossegament a feinejar, amb la qual cosa encara hi ha producte garantit.



Arts menors aturades i flota d'arrossegament a mig gas a les Terres de l'Ebre

La meitat de flota d'arrossegament de la Confraria Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) -formada per 41 embarcacions- no està sortint a feinejar per evitar contagis de coronavirus. Les 47 embarcacions d'arts menors fa dies que estan amarrades a port i molts pescadors han decidit confinar-se. "Els que tenen situacions personals o de salut complicades s'han quedat a casa", explica el secretari de la Confraria, Joan Balagué.

També el president de la Confraria de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), Miquel Brull, reconeix que a les barques es treballa amb por. "Es prenen les mesures que es poden, però s'ha de treballar cos a cos i colze amb colze", apunta.

"Ens trobem entre l'espasa i la paret. No podem fer més. És una decisió de cadascú però la barca que no surt, com qualsevol empresa, ha d'assumir uns costos", afegeix Brull. Gairebé totes les embarcacions d'arrossegament de l'Ametlla de Mar han aturat l'activitat i juntament amb les dues d'encerclament han presentat ERTO perquè s'hi puguin acollir els mariners.

El principal problema és que amb la restauració tancada no troben sortida per al producte de qualitat, que és amb el que aconsegueixen un marge de benefici més alt. Els preus han caigut entre un 25% i un 50%. Dilluns, a la llotja de la Ràpita es van vendre llagostins i escamarlans a 15 i 16 euros el quilo, de mitjana, quan se solen vendre entre 25 i 30 euros el quilo, respectivament. Tampoc el cranc blau el compra ningú. "Que estigui tot tancat és un handicap molt gros per a nosaltres", remarca Balagué.

La resta de peix de consum habitual manté els preus perquè també se'n pesca menys, però amb les vendes actuals l'activitat segueix sense ser "factible". "Els compradors de llotja també estan intentant aturar l'activitat. Tenen dificultats per vendre als seus clients -perquè la majoria també és restauració-, i a les peixateries no hi va tanta gent", explica el secretari de la confraria.

Els pescadors ebrencs es consideren "un servei essencial, fins a cert punt" perquè han de lidiar amb la competència de mercaderies que arriben de fora del país i opinen que, si els governs els ho consideren, caldria que els garantissin contraprestacions. Balagué també adverteix que, si algun treballador de llotja es contagia de la covid-19, la confraria haurà d'aturar tota l'activitat i la pesca s'hauria acabat perquè el personal no es pot substituir amb facilitat. "No és fàcil ensenyar com se subhasta", detalla.