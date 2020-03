L'Ibex-35 frena els guanys i obre amb una caiguda del 2,31%, per sota dels 6.800 punts

L'Ibex-35 ha obert la sessió d'aquest dijous amb una caiguda del 2,31% que ha situat el selectiu en els 6.785,10 enters a les 9.01 hores, a causa de la incertesa que han provocat l'avanç del coronavirus a Europa i els Estats Units i per la paralització de l'activitat econòmica.

Precisament, als Estats Units el Senat ha aprovat el pla d'estímuls econòmics de dos bilions de dòlars (1,84 bilions d'euros) per fer front a la pandèmia del coronavirus al país, on ja s'han confirmat més de 65.700 casos i el nombre de morts ha arribat al miler.

Els analistes estaran atents a les peticions de subsidi d'atur als Estats Units, on a més es coneixerà la xifra del producte interior brut (PIB) del quart trimestre. Amb tot, el mercat estarà pendent de la cimera per videoconferència del G-20 per abordar la pandèmia del coronavirus.

En aquest escenari, l'Ibex-35 ha arrencat la sessió per sota de la cota psicològica dels 6.800 enters, després de tornar a tancar dimecres en 'verd' amb un rebot del 3,35%, fregar els 7.000 punts i que el Govern espanyol hagi obtingut el suport del Congrés per prorrogar l'estat d'alarma quinze dies.

Així, en els primers compassos d'aquest dijous gran part dels valors han cotitzat en vermell, liderats per BBVA (-3,45%), Caixabank (-3,25%), Telefónica (-3,17%), Santander (-3%) i Iberdrola (-3%); mentre que Grifols (+4,36%), IAG (+2%), Repsol (+0,93%) i Mapfre (+0,93%) han encapçalat els guanys.

En aquest context, les borses europees han obert la sessió amb caigudes superiors al 2% en el cas de Frankfurt, París i Londres després que el Dow Jones hagi tancat amb un increment del 2,39%, el Nikkei, amb una caiguda del 4,51% i la Borsa de Xangai, amb un descens del 0,6%.

De la seva banda, el preu del barril de qualitat Brent, de referència a Europa, ha començat la jornada a la baixa fins situar-se en els 26 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI), referència per als Estats Units, ha cotitzat al voltant dels 23 dòlars.

Així mateix, la prima de risc espanyola s'ha situat en els 112 punts bàsics, amb l'interès exigit al bo a deu anys en el 0,8%, mentre que la cotització de l'euro respecte al dòlar s'ha col·locat en 1,0940 'bitllets verds'