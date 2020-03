La Generalitat no acceptarà ERTO a les empreses que tenen garantits els cobraments per part de l'administració

La Generalitat de Catalunya no facilitarà la tramitació d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a totes aquelles empreses que tenen garantits els cobraments per part de l'administració. Així ho ha explicat aquest dijous el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, durant una entrevista a Catalunya Ràdio. La norma també s'aplicarà a tots aquells establiments que, malgrat haver tramitat un ERTO, continuen treballant. En aquest sentit, el Homrani ha citat l'exemple d'alguns restaurants que serveixen menjar a domicili tot i haver tramitat un expedient. El conseller, però, ha explicat que la Generalitat no s'ha trobat amb un gran nombre de casos fraudulents.

Durant l'entrevista, el Homrani també ha lamentat la falta de negociació entre les empreses i la plantilla abans de signar un ERTO. "El Reial Decret aprovat pel govern espanyol dóna moltes facilitats per decretar un expedient per força major, i moltes empreses han deixat de banda l'oportunitat de negociar amb els treballadors", ha dit.

Finalment, el conseller ha volgut transmetre unes paraules d'agraïment a tots el personal de serveis socials que aquests dies segueix treballant. "Fan una feina brutal en moments molt complexos i condicions molt dures, i no sempre surten a la foto", ha expressat el Homrani.