Les bugaderies industrials confien en la conversió d'hotels a hospitals de campanya per salvar la producció

Les bugaderies industrials a les comarques gironines confien en què alguns hotels es converteixin en hospitals de campanya i això els permeti augmentar la producció durant la crisi de la coronavirus. El director de la bugaderia Núria, Joan Saqués, ha detallat que el tancament de restaurants i també d'hotels ha fet que el nombre de quilos de roba que renten hagi caigut un 90% i per això, si la situació no canvia, es plantegen fer un ERTO que afectaran al 90% de la plantilla (actualment tenen 22 treballadors). Dins del sector, el Gremi de Tintoreries de Girona també ha decidit tancar tots els establiments associats per evitar el contagi del virus tot i tenir permís per seguir oberts.

Les bugaderies industrials estan patint una forta davallada en la producció arran de la crisi del coronavirus. La caiguda ha estat gradual ja que, a poc a poc, han anat tancant restaurants i hotels i ara tan sols els queden residències de gent gran i algunes clíniques. És el cas de la bugaderia Núria, de Girona, que ha vist com en poc més d'una setmana la producció ha caigut un 90%.

El seu director, Joan Saqués, ha detallat que amb el tancament de bars i restaurants el divendres 13 de març ja van notar una davallada important. La "segona onada" va ser a principis de la setmana passada de la mà dels hotels, que van començar a notar "una cancel·lació de reserves" i, per tant, menys roba per rentar. Finalment, el tancament d'aquests establiments va acabar d'enfonsar els ingressos d'aquest sector.

El seu director, Joan Saqués, ha afirmat que "només" hi ha una manera de salvar la davallada en la producció, que seria a partir de l'obertura d'hotels com a hospitals de campanya. Saqués ha apuntat que "les residències geriàtriques ja tenen una ocupació molt alta" i reben molta roba per rentar amb un marge molt petit d'augment de feina. De tota manera, si algun hotel gironí es convertís en un hotel de campanya això representaria "augmentar el nombre de llits i també la producció".

I és que a hores d'ara, Saqués ha recordat que "l'única cosa que queda són geriàtrics o clíniques". De tota manera, això tan sols comporta un 10% de la producció. De fet, preveuen rentar només 5.000 kg de roba en un mes, mentre que l'habitual és arribar als 100.000.

Aquesta baixada de feina també ha portat que Saqués hagués de negociar una sortida amb els treballadors. De moment, han pactat avançar una part de les vacances fins el dimarts de la setmana que ve, el dia 31 de març. A partir d'aquell dia, el director ha apuntat, resignat, que hauran d'aplicar un ERTO que afectarà "al 90% de la plantilla". Actualment són 22 treballadors i la previsió és tan sols quedar-se amb 5.

De tota manera, caldrà veure si l'obertura d'hospitals de campanya comporta més feina i poden quedar-se amb més treballadors. El que sí que tenen garantit és la reserva de sabó per a seguir rentant la roba. Joan Saqués ha assegurat que tenen estoc per a 60 dies, sobretot a causa de la caiguda de la producció.

Tintoreries tancades per evitar riscos

Les tintoreries gironines també han tancat, tot i tenir permís per seguir obertes. El gremi gironí d'aquest sector va apostar per aquesta mesura per dos motius. D'una banda, la reducció de la mobilitat no permet a la ciutadania anar a una tintoreria i això comporta una davallada de la clientela. Per altra banda, el risc d'infecció que comportava pels treballadors seguir operatius.

Joan Saqués, que també compta amb una tintoreria a la ciutat de Girona, ha apuntat que els dependents de les tintoreries no podien saber "si els clients tenien el virus o no" i això els exposava a l'hora de portar la roba a rentar. Per això, van optar per baixar la persiana fins que no es resolgui la crisi sanitària.

Es pot donar el cas, però, que algunes tintoreries només treballin per encàrrec i en hores convingudes.