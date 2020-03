Nissan habilita una quinzena de concessionaris a Catalunya per serveis d'urgència durant la crisi del coronavirus

Nissan ha habilitat una quinzena de concessionaris arreu de Catalunya per atendre serveis d'urgència i consultes telefòniques dels clients durant la crisi del coronavirus. La llista de concessionaris es pot consulta a la web de la marca www.nissan.es i hi ha establiments repartits per tota la geografia catalana, des de Figueres a Amposta passant per Berga, Barcelona, Vic i Tarragona. De fet, el decret d'estat d'alarma només permet als tallers mecànics reparar avaries de vehicles de transport de mercaderies, per així garantir l'abastiment de productes bàsics a la població. El Gremi del Motor ja ha rebutjat aquesta mesura i diu que no es podrà evitar el risc de contagi. "És un risc molt perillós", ha criticat el seu president, Jaume Roura.

En paral·lel, Nissan i els sindicats van arribar a un acord perquè la companyia nipona cobreixi fins al 85% del salari, més pagues i vacances, en el cas dels empleats afectats per l'Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) presentat dijous. La mesura arriba després que, en una primera reunió, la direcció oferís el 80% i els sindicats amenacessin amb impugnar l'ERTO, reclamant-ne el 90%. L'ERTO afectarà empleats de les plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. En queden exclosos el personal que pot teletreballar –que ja ho fan des del passat dilluns 16 de març- i les persones pendents de prejubilació.