La FOEG alerta que els ajuts del Govern deixen fora sectors clau en l'economia gironina

La FOEG alerta que les mesures econòmiques extraordinàries aprovades pel Consell de Ministres el 17 de març no inclou sectors essencials de l'activitat econòmica, que tenen un gran pes a les comarques gironines. La patronal gironina se suma a les reclamacions de Foment, que ha demanat noves mesures urgents: cotització zero per autònoms i ajornaments de pagament, entre altres sectors, per al comerç, restauració, hostaleria i serveis. La FOEG recorda que a les comarques gironines hi ha més de 60.000 autònoms i que la xarxa empresarial està formada bàsicament per petites i mitjanes empreses. També destaca que el sector comerç i el turístic són un gran motor econòmic a la demarcació i que en depenen també molts altres sectors. Des de la FOEG es demanen també mesures econòmiques concretes i urgents per a les empreses del sectors (construcció i derivats, instal·ladors, i altres..) que, per decret, no tenen prohibit la seva activitat però que a la pràctica no la poden desenvolupar de forma ordinària per les restriccions derivades de la situació actual que suscita el coronavirus.

El col·lectiu d'autònoms i el sector del comerç requereixen mesures urgents davant la reducció dràstica de l'activitat i de la facturació durant les setmanes en què es prolongui l'estat d'alarma, decretat com a conseqüència de la pandèmia per la propagació del coronavirus.

Foment ha reclamat mesures excepcionals i de supervivència per a autònoms, que representen 1.000 milions d'euros Entre aquestes mesures destaca la suspensió de quotes i cotitzacions per als autònoms, la moratòria del pagament d'impostos per al sector del comerç afectat pel tancament o la radical reducció dels seus ingressos, i la consideració de pimes per a les empreses de menys de 250 treballadors.

Les mesures aprovades pel Govern són positives, però insuficients perquè deixen fora a més de 600.000 autònoms i pimes dels sectors del comerç, l'hostaleria i la restauració. Aquests sectors requereixen mesures extraordinàries i temporals per alleugerir les conseqüències econòmiques de la crisi derivada per la pandèmia del coronavirus. En aquest sentit, Foment planteja mesures urgents que es recullen de les organitzacions que representen als autònoms –ATA Catalunya- i el sector del Comerç. El sector del comerç minorista és estratègic i de vital importància ja que representa el 16% del VAB de Catalunya amb 500.000 llocs de treball i més de 100.000 establiments.