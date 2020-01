La Nit del Turisme Empordanès homenatja les dones del sector hoteler

La nova Junta de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà ha organitzat, per al 30 de gener, la IV Nit del Turisme Empordanès, als nous pavellons del Casino Castell de Peralada. L'acte el presidirà la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i s'espera l'assistència de representants del món polític, empresarial i social de Catalunya i de l'Empordà.

«Com ja és habitual, la Nit del Turisme Empordanès tindrà dos vessants. Un primer d'homenatge i un segon de gastrosolidari. L'acte d'homenatge serà aquest any per a diferents dones del sector hostaler de la comarca que han passat una vida dedicada a aquest sector però que no han tingut la visibilitat social merescuda. La segona part comptarà amb un sopar gastrosolidari que farà el col·lectiu gastronòmic de l'Alt Empordà, La Cuina del Vent, en format bufets en el mateix espai del Casino Castell de Peralada», expliquen els organitzadors. El sopar servirà per fer una aportació econòmica a l'associació Ona, com a beneficiària d'una acció conjunta entre l'Associació Hostaleria i l'Obra Social de CaixaBank.

Aquesta és la primera acció de la nova Junta de l'entitat i només serà una de les moltes que s'estan treballant per a aquest 2020. L'acte és obert a les persones del sector i el tiquet gastrosolidari té un cost de 50 euros. Les inscripcions es poden fer a través d'un correu electrònic (gerencia@empordahostaleria.com) o bé al telèfon 699 811 052. Les places són limitades.