El Casal Cívic de Figueres ofereix serveis de dinars i plats per emportar al seu restaurant

La Clau és el nom amb què s'ha batejat el restaurant-cafeteria del Casal Cívic de Figueres, que ha arrencat el 2020 amb nous projectes i reptes. Un dels més importants ha estat arribar a un consens democràtic per triar el nom de l'establiment: «Som la clau que obre portes a projectes innovadors i noves oportunitats per a joves que fan les primeres passes en el món laboral», com explica la directora de l'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà, Sandra Gard.

La particularitat més destacada d'aquest restaurant és que es basa en la formació de joves que tenen en comú la necessitat d'una alternativa diferenciadora a la formació reglada dels estudis obligatoris per evitar l'abandonament escolar. «Per a nosaltres és molt important oferir noves oportunitats a uns joves que potser han tingut dificultats per tirar endavant els estudis acadèmics, però que tenen habilitats i recursos per assolir els seus objectius de futur acollint-se a una formació diferenciadora, més específica i més pràctica», exposa Sandra Gard, i hi afegeix: «El projecte veu la llum gràcies al suport de la directora del casal, Míriam Lladós, una persona conscienciada i solidària amb la realitat d'aquest jovent i que, des del primer moment, ha confiat en nosaltres».

La Clau està oberta a tothom, no només als usuaris del casal. La novetat principal és que, des d'aquest 23 de gener i durant tots els dijous, el restaurant ofereix menús a un preu molt econòmic. I, a més, els dimecres i els divendres, a partir d'aquesta setmana mateix, també es fan plats per emportar. «Totes les persones que fan algun consum a la cafeteria-restaurant col·laboren en la inserció, l'ocupabilitat i la formació dels nostres alumnes», ha dit la directora de l'Associació per a la Formació Professional, una entitat avalada per dues dècades al capdavant de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà.

Sandra Gard presenta l'equip que lidera la nova iniciativa de migdies a La Clau: «El cuiner encarregat de dirigir els dinars dels dijous, amb els alumnes del curs Enfila't, és Carlos Gallardo, un professor molt reconegut al sector, amb més de vint anys de trajectòria en hostaleria, amb establiments propis i amb una àmplia experiència en formació i assessorament culinari. Montse Brugat, dirigint i coordinant els seus alumnes de la UEC (Unitat d'Escolarització Compartida), s'encarrega dels menjars per emportar. Ella és una cuinera amb un gran bagatge professional com a formadora. I, a la sala, hi ha Montse Musqueras, amb alumnes tant d'Enfila't com de la UEC, també amb un ampli reconeixement per part del sector. Amb aquests tres professionals i tot el seu grup d'alumnes al capdavant del Restaurant La Clau, l'èxit està garantit». La directora conclou: «Els alumnes es formen i aprenen al costat dels millors professionals i aquest fet garanteix un servei impecable a La Clau».

El restaurant manté, com ja és habitual des que va obrir l'octubre passat, els serveis d'esmorzars i berenars de dilluns a divendres. Cada cop tenen més èxit els encàrrecs d'entrepans, pastissos i brioixeria per a celebracions i aniversaris.

INFORMACIÓ PRÀCTICA DE LA CLAU

El servei de restaurant funciona d'1/4 de 2 del migdia a 3 de la tarda, tots els dijous, per dinar, amb el professor Carlos Gallardo dirigint la cuina i la professora Montse Musqueras, a la sala. S'ofereixen dos tipus de menú, un de bàsic, a 7,50 euros, i un menú setmanal, a 9,70 euros, que variarà els plats cada dijous, a triar entre un primer, un segon i unes postres. També s'ha fixat un preu mínim garantit per a les persones que són usuàries del Casal Cívic, a 5,70 euros.

Per dinar a La Clau cal fer reserva prèvia al telèfon 972 525 556 o al correu electrònic escola@ehae.cat. Els dimecres i els divendres es fan els menjars per emportar, sota la direcció de Montse Brugat, amb propostes diferents per a cada un dels dos dies: dos plats, per 4,50 euros.