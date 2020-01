Un nou supermercat crearà 40 llocs de feina a Figueres

Figueres comptarà en les pròximes setmanes amb un nou supermercat ecològic del grup Ametller Origen a la carretera N-260. En relació amb la nova obertura, el govern de Figueres va aprovar al ple del dilluns passat el projecte d'arranjament de l'aparcament públic entre els carrers Ter i Llobregat, darrere els Jutjats. Segons va explicar l'alcaldessa, Agnès Lladó, els treballs, amb un cost de 45.678,55 euros, aniran a càrrec de Casa Ametller, l'empresa que instal·larà el supermercat a l'edifici limítrof, convertint-se en el segon centre més gran que té el grup a tot Catalunya i el tercer a la Demarcació de Girona.

L'alcaldessa va referir-se a una «inversió important» al municipi i, per això, van portar la seva aprovació al ple com a urgent, «per poder accelerar i facilitar els tràmits» de la instal·lació. A l'acord que ha arribat l'Ajuntament de Figueres i l'empresa s'estableix que es farà un nou accés per connectar amb el supermercat, fer unes places per recollir les comandes online i permetre el pas públic per accedir a l'aparcament des del carrer Empordà.

Lladó va voler donar rellevància al fet que aquesta nova superfície comercial preveu la creació de 40 llocs de feina nous a la ciutat.



Procés de selecció

Per facilitar la selecció de les persones que treballaran a la seu figuerenca d'Ametller Origen, l'estiu passat, l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà van facilitar, per primera vegada, espais i recursos públics per fer un Talent Day, una jornada on els candidats podien conèixer els valors i productes de l'empresa i els seleccionadors, amb diferents dinàmiques de grup, podien triar els perfils més adients en cada cas, d'acord amb les seves necessitats.