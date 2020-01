Pressupostos amb 908,5 MEUR extra per a Salut i 1.400 professionals nous

La proposta de pressupostos negociada entre el Govern i els Comuns millora el finançament del sistema públic de salut, augmentant la dotació pressupostària en més de 908,5 milions d'euros per al 2020, una xifra que gairebé duplica la previsió dels comptes fallits de l'any passat, que era d'un increment de 532 milions. El pacte contempla incrementar el personal sanitari en 1.400 professionals, un augment del 7,4% respecte al 2017. A més, es preveu aprovar un decret per garantir accés a l'assistència primària en 72 hores en pacients amb consultes no ajornables, que es tingui en compte la situació social i l'equitat territorial per a les operacions, i reduir del 180 als 90 dies l'espera per a intervencions de cataractes, pròtesis de genoll i maluc.

El pacte en matèria de Salut també reconeix, segons la comunicació del Govern i els comuns, "el dret a l'atenció pública a totes les dones embarassades, sense cap tipus d'exclusió, pel que fa a l'accés a l'atenció de salut sexual i reproductiva, inclòs l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs".