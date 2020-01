Les botigues Marionnaud i Marypaz abaixen la persiana a Figueres

La cadena francesa de perfumeries Marionnaud va anunciar, fa unes setmanes, el tancament definitiu de totes les seves botigues a la península Ibèrica. Això suposa que, durant aquest any, hauran tancat fins a 46 establiments que tenen a Espanya i Portugal. A l'Alt Empordà, compten amb una única botiga de marca pròpia, situada a la Rambla de Figueres. Actualment es troba en liquidació per esgotar estoc i tancarà per sempre el divendres 17 de gener. Segons informa Marionnaud Espanya, aquesta decisió afecta únicament als establiments de marca pròpia i, per tant, les que són gestionades com a franquícia «serà decisió de cada una». Pel que informen les altres tres botigues Marionnaud a la comarca (dues a la Jonquera i una a Roses) en principi continuaran la seva activitat amb normalitat, sense concretar com ho gestionaran. Per contra, els mitjans econòmics d'àmbit estatal han informat de la desaparició total de la marca a tot el país. La gran quantitat de negocis de perfumeria que han sorgit els darrers anys han fet prendre la decisió a la marca francesa de deixar de competir en el nostre territori. El tancament d'aquestes botigues de la península Ibèrica suposarà acomiadar un total de 268 treballadors.

Una altra de les marques que ha tancat definitivament el seu negoci a Figueres ha sigut la sabateria Marypaz. Després del segon concurs de creditors en tres anys, l'empresa sevillana sembla que salvarà els mobles, però haurà de suprimir algunes botigues. Entre elles, la de l'Alt Empordà, ubicada a un local del carrer Girona de Figueres, que ja té el cartell «es lloga» des de finals de l'any passat. El tancament d'altres franquícies deixa entreveure la inestabilitat que generen aquesta mena de negoci entre el nostre comerç.