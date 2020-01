Els passatgers a l'aeroport de Girona cauen un 4% el 2019 i no arriben als dos milions

L'aeroport de Girona ha tancat el 2019 amb números vermells, altra vegada, ja que ha registrat una davallada del 4% en el nombre de passatgers respecte els que hi va haver en tot el 2018. A més, aquesta davallada ha suposat tornar-se a quedar a les portes dels dos milions de passatgers, amb un total de 1.932.213 usuaris. De tota manera, durant el mes de desembre 37.665 persones han trepitjat la terminal gironina, fet que representa un 0,98% més que les que ho van fer durant el mateix mes de 2018. Pel que fa a les companyies, Ryanair manté el monopoli dels vols durant els mesos d'hivern i gairebé vuit de cada deu passatgers ha utilitzat l'aerolínia irlandesa durant el desembre.

Per altra banda, Pobeda Airlines segueix creixent i aquest desembre ha transportat 6.338 passatgers en la connexió que té amb diversos aeroports de Rússia. Aquesta xifra representa un 74,22% més que els usuaris que hi havia durant el desembre de 2018 i un 4,16% més dels que hi van volar el mes de novembre.

Gràcies a aquest increment, el mercat rus es situa en la tercera posició en nacionalitats dels visitants a la terminal gironina. En primer lloc hi segueix havent-hi els italians, que són els que més aposten per volar a Girona durant els mesos d'hivern. El desembre de 2019, 13.121 persones de nacionalitat italiana van utilitzar les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva).

En segon lloc hi ha el mercat alemany (6.097 persones) que ha incrementat un 5,69% respecte el desembre de 2018. Els visitants dels Països Baixos es situen en quarta posició (4.940) i també han augmentat respecte el 2018, en aquest cas un 22,58%.

Pel que fa al nombre d'operacions també hi ha números verds per l'últim any del 2018. El passat mes de desembre es van registrar 974 aterratges i enlairaments, un 76,45% més que durant el desembre de l'any anterior. De tota manera, només 343 eren vols comercials. Tot i així, el nombre de vols comercials també ha incrementat una mica (4,26%) respecte l'any anterior.

En mercaderies, durant el mes de desembre s'han transportat 8.737 kg, un 327,24% més que ara fa un any. La majoria de les mercaderies han anat a Brno-Turany (Txèquia), on s'han enviat 4.292 kg, i Hannover (Alemanya), on s'hi han enviat 3.100 kg més.